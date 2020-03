El Instagram de Paz Padilla: su trabajo en televisión y el amor por su madre y su hija

Paz Padilla, conocida figura dentro del mundo de la televisión, comenzó sus andanzas como humorista. Ha trabajado en múltiples programas de varios medios como, por ejemplo, Sálvame, Espejo Público, Got Talent o El Club de la Comedia.

Presentó las campanadas en Telecinco y Cuatro en año 2019-2020. Ha debutado como actriz en la exitosa serie La que se avecina, pero también en Chiringuito de Pepe o en Aída. Y, por si quedaba algún ámbito, también ha hecho cine y teatro.

Su Instagram: amor por su hija y por su madre

Son muchas las ocasiones especiales en las que Paz Padilla ha querido mostrar en su Instagram lo orgullosa que está de su hija Anna Ferrer Padilla, licenciada en Economía y, actualmente, convertida en toda una influencer en Instagram y YouTube.

La última vez que demostró el amor por su hija en la red social fue en su 23 cumpleaños, donde aprovechó no solo para felicitarla sino también para recordar a su madre, fallecida el pasado 11 de febrero de 2020. "Así quiero ser para ella, que se sienta tan orgullosa de mi como yo lo estuve de su abuela, que no me guarde ningún secreto", versaba una parte del texto que dedico a "las dos mujeres" de su "vida".

También muestra en muchas publicaciones fotos sobre su trabajo, sobretodo, en Sálvame, en Got Talent o en el rodaje de La que se avecina, donde se deja ver con otros compañeros actores de la serie.