El Ayuntamiento "garantiza" la celebración del concierto de Marc Anthony si el Real Oviedo juega el play off

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y el segundo teniente de alcalde de la ciudad, Mario Arias, han ofrecido una rueda de prensa este lunes en el consistorio ovetense acompañados de los promotores del concierto a nivel nacional, Mateo Conde y Franky Martín, y los promotores asturianos, los empresarios Pelayo González e Iván Suárez.

Covadonga Díaz ha querido cerrar cualquier atisbo de duda acerca de la celebración del concierto, y ha destacado la "conversación fluida" con el Real Oviedo así como la "magnífica relación" con el club, con el que ha asegurado que "no ha habido ningún problema" a este respecto.

Por su parte, el promotor Mateo Conde ha señalado que si el Real Oviedo logra sus "objetivos ideales", los organizadores se encargarían de "reubicar y garantizar" la celebración de este evento. Ha transmitido así "tranquilidad" a las 13.000 personas que ya tienen sus entradas para el evento, a quienes ha dicho que "no va a haber ningún problema" con el concierto. Ha animado también a las personas que estén sopesando comprar las entradas para el concierto a que lo hagan, ya que están vendidas el 80% de las 16.000 puestas en circulación.

Otro de los organizadores, Franky Martín, ha asegurado que si se da "la sorpresa" de que el Real Oviedo juega el play off, "descorcharán champán" y reubicarán el evento. No obstante, ha dejado claro que a día de hoy el Oviedo está luchando por no descender, y no por jugar los partidos de promoción a Primera.

Preguntado por los posibles espacios alternativos al Carlos Tartiere para celebrar el concierto, el teniente de alcalde Mario Arias ha rehusado concretar el lugar. Sí ha dicho que la ciudad cuenta con "espacios suficientes" para celebrar el evento.

"Lo comunicaremos en su momento", ha subrayado, aunque ha incidido en que con la crisis del coronavirus, no están "en condiciones de garantizar nada hoy en día". "La organización del concierto, el Real Oviedo y el Gobierno intentarán garantizar que se va a celebrar", ha agregado Arias.