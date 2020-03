El dispositiu especial de Falles de l’EMT comença aquest divendres

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) tindrà en marxa el dispositiu especial de Falles del 14 al 19 de març, període en què s’oferiran unes 3,8 milions de places per facilitar els desplaçaments durant els dies grans de les festes falleres. Un total de 13 línies tindran horari continuat les 24 hores des del 16 al 19 de març, mentre que les línies nocturnes duplicaran el seu servici des d’este mateix divendres.

Les 13 línies que tindran horari 24 hores a partir del dia 16 són 9, 16, 19, 27, 28, 60, 62, 71, 72, 89, 90, 92 i 93. Les línies 79 i 80 només pararan de 00:15h a 2:45h. A més, altres 15 línies amplien el seu horari fins a les 00.00, la 1.00 i les 2.00h., mentre que la línia 5 i la 63 quedaran suprimides des del 14 de març amb el tall general del centre.

Dispositiu especial EMT Falles 2020 Ajuntament de València

Per tercer any consecutiu la línia 70 també es reforçarà per a donar connexió directa entre la plaça d’Espanya i la Porta de la Mar/Tetuan del 14 al 19 de març. Esta connexió per la Porta de la Mar a Plaça Amèrica, Gran Via i fins la Plaça Espanya tindrà una freqüència d’entre 8 i 9 minuts des de les 06:00h a les 02:30h. Amb l’Ofrena, la connexió directa serà entre Ciutadella fins a Plaça d’Espanya.

Pel que fa a les línies nocturnes, es duplicaran del 13 al 19 de març i donaran servici fins a les 3:00h. amb una freqüència de pas de 23 minuts. A més, en Falles començarà el canvi previst per a la 89 i la 90 -que amb la nova xarxa s’integren en la N89 i la N90-, i es convertiran en les úniques línies d’EMT que ofereixen un mateix recorregut amb una continuïtat de 24 hores els 365 dies de l’any.

Per a facilitar que els veïns i veïnes tornen del centre de València cap a l’àrea metropolitana, la línia 25 també ampliarà el seu horari nocturn del 16 al 19 de març. Així, l’última eixida des de València cap al Palmar i el Perellonet/El Perelló serà a les 2:30h, mentre que la primera es realitzarà a les 7:00h.

L’Ofrena i la Cremà

Com a novetat, enguany durant l’Ofrena es crearan dues zones d’arribada de les línies d’EMT: una al passeig de la Ciutadella, on faran parada la 31, 32, 70, 71, 81, 94 i 95, i una altra a la plaça del Temple, on pararan la 6, 11, 16, 26 i 28. D’esta manera, i gràcies a la col·laboració de la Policia Local, s’agilitzarà la circulació d’autobusos en la zona de les línies que van cap al nord, que tindran un trajecte més ràpid pel Pont del Reial a la plaça del Temple, per a després anar-se’n pel Pont de la Trinitat.

La nit de la Cremà hi haurà més de 100 autobusos treballant per donar servici des de les 23.00h. i ampliaran el seu horari les línies 8 i 11 (fins a la 1:00h); les línies 31, 35, 79, 80 i 99 (fins les 2:00h) i línies 4, 6, 14, 67, 70 i 81 (fins a les 2:30h).

D’altra banda, cal recordar que el pàrquing Mercat Central-Centre Històric estarà obert fins al tall general del dia 14. Des d’eixe moment només podran passar els vehicles abonats o residents.

A més, com l’any passat, EMT disposa ja i fins al dia 14 d’un carril segregat en el carrer de Sant Vicent fins a Sant Agustí per facilitar l’accés al centre. A partir del dia 12 també se segregarà un carril en Pius XII per a facilitar el gir en General Avilés. Així mateix, els veïns i les veïnes de la Font de Sant Lluís, Malilla i Mont-Olivet tindran una millor connexió amb el centre amb les línies 7 i 8 evitant el túnel de la Gran Via Germanies.

Punts d’informació de l’EMT

Com ja és habitual, hi haurà diversos punts d’informació d’EMT on una trentena de jaquetes roges repartiran 150.000 plànols amb tota la informació pròpia dels dies de Falles en el carrer i en parades, especialment en llocs estratègics com plaça d’Espanya, la plaça de Tetuan o Porta de la Mar, i durant esdeveniments fallers com l’Ofrena.

A més, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) oferirà un servici especial d’atenció telefònica, de missatgeria (WhatsApp i Telegram) i en xarxes socials des del 14 fins al 19 de març per a atendre a les persones usuàries. Així, l’horari d’atenció els dies 14, 15 i 19 de març serà de 9 a 20 hores, mentre que del 16 al 18 serà de 8 a 21 hores.