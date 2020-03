Podemos-IU acusa a Ayuntamiento de "mala planificación" por horas extras que costaron 1,2 millones de euros

Según informa la confluencia en una nota de prensa, a pregunta del edil de Podemos-IU, el Gobierno municipal comunicó en el último pleno municipal que las previsiones para horas extras de policía local y bomberos en 2020 es de 100.000 euros.

Una cantidad que a Puentedura le parece "irrisoria" cuando el año 2019 se cerró por encima de 1,2 millones de euros en gastos de horas extras. "Con la previsión del gobierno no da ni para cubrir un mes de servicios extraordinarios de policía local y bomberos", ha subrayado el concejal de Podemos-IU.

Francisco Puentedura ha acusado al bipartito de "mala planificación" de los servicios que deben cubrir policías y bomberos, dando como resultado que la deuda en horas extras desde diciembre de 2018 ascienda a más de 1,8 millones de euros.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

"El bipartito está haciendo del pago de horas extras una sangría de la economía municipal", ha afirmado el concejal de Podemos-IU, quien considera que saldría "mucho más barato" hacer una oferta de empleo público que cubra todas las necesidades de personal.

"Somos conscientes de que las horas extras no se pueden eliminar en su totalidad, pero lo que no es admisible bajo ningún concepto es que use para cubrir las necesidades de Semana Santa, Corpus o Navidad, siendo estos servicios planificables", ha apuntado Puentedura.

El edil de Podemos-IU ha recordado que los servicios extraordinarios deben quedar reducidos a cuando se produce una riada, un periodo de lluvias con cortes prolongados de tráficos o cualquier otra eventualidad que ponga en riesgo los bienes materiales y la vida de las personas.

Según el concejal Puentedura, los 1,2 millones de euros que anualmente se gasta el Ayuntamiento de Granada en horas extras en servicios de bomberos y policía local podrían estar gastándose en "inversiones que generen empleo en los barrios de la ciudad y a recuperar espacios y equipamientos públicos".