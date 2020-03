Adara Molinero decide cortar el contacto con su padre tras mostrar su apoyo a Hugo Sierra

La vida da muchas vueltas y si no que se lo digan a la ganadora de GH VIP, Adara Molinero. Si cuando entró en la casa la relación con su padre era idílica, ahora es todo lo contrario. La exconcursante reconoció en una entrevista a Lecturas que la relación era "nula" y que apenas mantenían contacto.

"Apenas hablamos. Es muy duro porque yo por mi padre siento adoración pero no siento su apoyo". Unas declaraciones que ahora se suman a una decisión más. La madrileña decidió bloquear a su padre por Twitter, después de que este mostrara su apoyo públicamente a Hugo Sierra, ex de Adara y padre de su hijo.

Jesús Molinero calificaba la actuación de su hija como "paranormal", después de descubrir que lo había bloqueado. "No he dejado de apoyarla ni moralmente ni económicamente en ningún momento, jamás le he dicho que vuelva con Hugo. Lo único que NO APOYO de mi hija es que hable mal del padre de mi nieto", escribió Jesús vía Twitter.

Adara bloqueó a su padre en Twitter. LECTURAS

Unas palabras que no tardaron en obtener respuesta. La joven contestó a su padre en el plató de Sábado Deluxe. "Parece que su hijo es Hugo", dijo visiblemente dolida.