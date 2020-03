Volkswagen Arteon R-Line Performance: elevado al máximo exponente

Volkswagen ofrece una serie limitada de su berlina de mayor tamaño, el Arteon, con un equipamiento amplio y específico para llevar su imagen y dinamismo al máximo. Se vende desde los 43.000 euros asociado a las mecánicas de gasolina TSI más potentes, es decir, la de 190 y 272 caballos.

El Arteon es una elegante berlina de 4,86 metros de longitud en la que Volkswagen ha sabido volcar todo su saber hacer en pos del confort y el disfrute de la conducción. Aunque el segmento de las berlinas no tiene el empuje de antaño, no deja de ser una excelente alternativa para quienes buscan distinción y versatilidad. Y si a todo lo dicho se le añade el toque deportivo de los productos R-Line de Volkswagen, la jugada no puede ser más perfecta.

Además de los motores TSI de cuatro cilindros y 2 litros de cubicaje en sus potencias de 190 y 272 caballos, ambas asociadas a la caja de cambios DSG de 7 velocidades (la más potente también combinada con el sistema de tracción total 4Motion), esta versión R-Line Performance del Arteon se distingue exteriormente por una carrocería específica en color gris y techo en negro, además de las lunas traseras tintadas y las espectaculares llantas de 20 pulgadas en negro brillante.

Grandes valores añadidos

Como no podía ser de otra manera, el ambiente deportivo también se hace notar en el interior, con asientos tapizados en cuero Nappa Carbon y detalles decorativos de color en diferentes puntos del habitáculo. Dada su orientación, el sistema de suspensión adaptativa DDC se ha configurado para responder a una mayor exigencia dinámica (reglaje Sport+), más allá de los elementos que ya de por sí cambian en función del modo de conducción (Comfort, Normal, Sport e Individual) seleccionado, es decir, los que afectan a la respuesta del acelerador y del cambio, por citar algunos ejemplos.

El ambiente interior se potencia con detalles luminosos en color y asientos deportivos. Volkswagen

En materia de equipamiento, el listado es interminable, sobre todo en ayudas a la conducción, con elementos destacados como el sistema de alerta de cambio de carril (Side Assist) o el sistema activo de Frenado de emergencia (Front Assist). Junto a ello también cabe hablar de recursos tecnológicos como el Digital Cockpit (instrumentación digital) y el sistema multimedia de infoentretenimiento con pantalla digital de 9,2 pulgadas, todo ello, y más, como equipamiento de serie de esta versión tan particular.