Pirotecnia del Mediterráneo conquista al público con una potente y ensordecedora 'mascletà'

El disparo ha sido intenso desde su arranque y ha ido creciendo conforme iba evolucionando para llegar a un final apoteósico que ha dejado al público impresionado. El responsable de esta pirotecnia valenciana, Antonio García, ha asegurado tras la 'mascletà' que ha quedado "muy redonda" y que ha salido "muy bien".

"Se ha quemado todo fenomenal. La respuesta del público lo dice todo. La plaza se ha volcado. Hemos conseguido lo que queríamos, que era satisfacer al público", ha dicho. García ha recibido los aplausos del público nada más terminar el espectáculo y ha disfrutado de ellos hasta subir al balcón principal del Ayuntamiento, donde ha sido aclamado y ha recibido la ovación de los asistentes a este espectáculo pirotécnico.

El pirotécnico, que se ha mostrado "muy satisfecho", ha explicado que "siempre" se busca con las 'mascletaes' de Fallas "romper las tendencias". "Este año viene todo el mundo con 'mascletaes' muy digitales. Nosotros no hemos hecho nada digital. Ha sido todo con fuego y mechas y ha salido fenomenal", ha expuesto, a la vez que ha considerado que ha presentado un disparo "tradicional" que el público "agradece".

"El encendido ha sido eléctrico pero no llevaba efectos digitales. No llevaba efectos programados por ordenador. El encendido ha sido eléctrico pero una vez llega el fuego a los productos va solo, no lo controla el ordenador. Eso le da el punto de maestría que tenemos los pirotécnicos", ha aseverado.

Antonio García ha detallado que la 'mascletà' ha comenzado "con cuatro fases aéreas muy rápidas y desde muchos puntos -de la plaza- a la vez para no empezar lento" y lograr "que la gente no se duerma". Tras este inicio, ha apuntado que se ha continuado con "una fase de cuerdas desde el principio cargada con bastantes grupos de truenos" para "ir aumentando" hasta llegar al terremoto.

El responsable de Pirotecnia del Mediterráneo ha agregado que este último "llevaba mucha potencia y mucho calibre grande" y ha comentado que se ha completado todo con un bombardeo "sencillo desde muchos puntos" de la plaza también con un gran golpe final. Ha precisado que para lograr la potencia de las últimas partes de la 'mascletà' se ha destinado a ellas aproximadamente el 60 por ciento de toda la carga prevista.

Pirotecnia del Mediterráneo fue fundada en 2014 y es una de las empresas que ofrece 'mascletaes' en la Plaza del Ayuntamiento de València dentro del calendario fallero desde 2016.

El próximo disparo, el de este martes, correrá a cargo de la pirotecnia Crespo, una empresa de Alzira (Valencia) fundada en 1920 y con Récord Guinness por la fabricación, montaje y disparo de la traca más larga del mundo.

INVITADOS AL BALCÓN

Entre los invitados al balcón principal del consistorio para presenciar la 'mascletà' de este lunes estaban diez ciudadanos elegidos por sorteo y como cada día autoridades municipales y las Falleras Mayores de València, Consuelo Llobell y Carla García, junto a sus respectivas cortes de honor.

Asimismo, ha seguido el disparo desde esta dependencia municipal el conseller de Educación, Vicent Marzá; las mujeres galardonadas esta jornada con el premio 'Dones de la Festa', y las jugadoras y el cuerpo técnico del Valencia CF Femenino y el Levante UD Femenino.

Además, han acudido representantes de la organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso y miembros de las Juntas Locales Falleras de Torrent, Silla y Sagunt, así como representantes de las fallas Blocs Platja, Arxiduc Carles-Xiva, Bailén Xàtiva, Sant Vicent-Periodista Azzati, Nador-Miraculosa, Pintor Domingo-Guillem de Castro, En Sendra-Plaza en Coll, y Marqués de Montortal-Berní i Catalá.