Calero diu que les mesures se seguretat per al partit València-Atalanta seran les mateixes que a porta oberta

Calero ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després d'assistir a un minut de silenci per a condemnar l'últim cas de violència masclista de Vilanova de Castelló (València) en ser preguntada per les mesures que s'adoptaran davant les notícies en xarxes socials respecte a que els aficionats es concentraran fora de l'estadi per a veure el partit.

Segons ha dit la delegada del Govern, "les mesures de seguretat són les de sempre, siga a porta tancada o a porta oberta". Sobre aquest tema, ha indicat que s'estan anul·lant "moltíssims vols", per la qual cosa "és fals eixa bola que corre que van a vindre tants".

"Anem a prendre les mesures de seguretat que sempre prenem davant uns partits d'aquestes característiques perquè ja se sabia abans del coronavirus que era una afició una mica conflictiva, per la qual cosa les mesures de seguretat seran com si fora a porta oberta", ha conclòs.