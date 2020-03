Los restaurantes opinan sobre la nueva 'ley de tápers': “Todavía nadie nos ha informado ni dado instrucciones” 

Aprobada por unanimidad en el Parlament de Cataluña, a priori cuesta imaginar que alguien pueda estar en contra de que los restaurantes tengan que ofrecer recipientes a los clientes para que, si sobra comida, se la lleven a casa y no acabe en la basura. De hecho, cuesta recordar lo último que se aprobó en esta cámara con el 100% de los votos a favor.

¿Pero qué opinan los hosteleros del tema? ¿Cómo les puede afectar? Para comprobarlo, hemos hablado con cuatro restaurantes de Barcelona que, en breve, tendrán que poner en práctica estas nuevas medidas contra el despilfarro de alimentos.

Pese a que se habían escuchado algunas voces críticas, todos coinciden en apoyar la medida. “Aplaudimos que se haga algo para que la comida no acabe en la basura”, destaca Stefano Mazza, de Last Monkey, un pequeño restaurante del barrio de Sant Antoni de Barcelona.

"El cliente paga su plato y tiene todo el derecho a llevárselo si no se lo acaba”, señala más pragmático José Varela de Bodega La Puntal.

Sin información

Sin embargo, la falta de información por parte de la administración sobre los pasos a dar -hasta ahora solo saben lo que todo el mundo, lo publicado en la prensa, explican- provoca cierto escepticismo.

Raquel Blasco Casa Xica

“Me gustaría no tener que pensar que es un medida de la administración para lavar su imagen a lo loco sin dar los pasos y tocar las teclas necesarias para que las medidas sean reales, efectivas y se puedan llevar a cabo”, apunta Raquel Blasco, chef y propietaria de Casa Xica.

Tampoco parece haberse tenido en cuenta la opinión de las empresas a la hora de tomar las medidas. "Es contraproducente tenernos al margen de decisiones importantes que se cierran en despachos sin saber lo que realmente pasa a pie de calle", señala.

Ajustar las raciones

A la espera de ver cómo se pone en marcha la medida y conocer todos los detalles sobre los envases a ofrecer o la información que debe mostrarse, por ahora, lo de llevarse lo que sobre a casa sigue siendo algo anecdótico.

Stefano Mazza Last Monkey

Así lo confirman los restaurantes consultados, donde también se apunta otro dato interesante: "Las raciones gigantes son cosa del pasado, ahora se ajustan precio y cantidades", explica Varela.

"Si la comida está rica, raramente sobra. Claro que si hay una sobreproducción que genere una no-venta hay una mala planificación de producción", añade el propietario de Last Monkey.

José Varela Bodega La Puntual

¿Y, llegado el caso, tener que ofrecer estos recipientes puede ser un problema para negocios pequeños? Que no cunda el pánico, porque ninguno parece preocupado por ese detalle. En todo caso, el coste de ese envase se puede amortizar con otras ventas, explican.

"De entrada no tiene porque ser un problema, a no ser que la norma sea impracticable", matiza Blasco. "Si me piden que le tengo que poner una etiqueta, una bolsa que cuesta 50 céntimos y, además, pagar no se qué impuesto por servicio take away, mejor cierro y monto una zapatería".