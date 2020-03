David Bisbal y otros famosos se unieron al Día Internacional de la Mujer a través de las redes sociales

Los rostros más conocidos del panorama mediático no pasaron por alto el Día Internacional de la Mujer, una jornada reivindicativa por la igualdad. A través de sus redes sociales, sobre todo Instagram, nuestros famosos decidieron no pasar desapercibidos y utilizaron la red social para publicar imágenes y textos para aportar su granito de arena.

Uno de ellos fue David Bisbal. El cantante publicó un precioso texto que escribió su hermana María del Mar. La hermana del almeriense reivindicó el papel de muchas mujeres a través de su publicación. “Soy mujer. Por todas las que se sientes dichosas de serlo, las que disfrutan de su feminidad y les encanta gritarlo a los cuatro vientos. Por aquellas que, por el simple hecho de serlo, tienen que ocultar su hermoso rostro. Por aquellas que habiendo nacido mujer, su cuerpo no se corresponde con sus sentimientos”.

“Por aquellas que tras sus gafas o sus prendas, esconden las secuelas de lucha constante. Por la mujer emprendedora que no acobarda los límites y camino firmemente tras su reto. Por las que quisieran poder seguir esas metas y algo se lo impide. Por aquellas que se maquillan para estar aún más bellas y por las que lo hacen para cubrir el dolor. Por las que se quedaron atrás robándole su vida. Por todas esas, por muchas más y también por mí. Somos grandes, feliz día”, escribió en su cuenta de Instagram, a lo que Bisbal respondió: “Qué bonito, hermana mía. ¡Te quiero!”.

Pero este no fue el único mensaje por el 8M. El cantante Dani Martín compartió una foto con su madre acompañada con un texto. “A la que me escucha siempre, la generosa, la paciente, la cariñosa, el mapa, la que nunca me miente, mi Oreja emocional, trabajadora, luchadora, paciente, autocrítica, cabezota, mi CASA! Tu representas la mujer, me has enseñado a respetar, a aprender. Te quiero mamá!".

Otras celebrities también se unían a la causa. La modelo Alba Carillo se decidió por un selfie y unas palabras de Simone de Beauvoir. “Sólo después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra como en su casa, se ve aparecer una Rosa Luxemburg, una madame Curie. Ellas demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia”.

La actriz Elsa Pataky tampoco podía faltar y publicó una imagen acompañada con una frase sobre el empoderamiento de la mujer. Al igual que Dana Paola, la actriz de Élite, quién escribió unas palabras de reflexión acompañadas de una frase significativa: "Ni putas, ni santas, solo mujeres", publicó la cantante.

La presentadora Pilar Rubio también quiso aportar su granito de arena y se decidió por una foto grupal junto a seis mujeres. Mientras que la periodista Sandra Barneda optó por un retrato suyo con el siguiente mensaje. "Ayer, hoy, mañana y siempre ¿Cuál es tu grito?”.

Y llegó el turno de las influencers. Laura Escanes escogió una fotografía junto a su hija, madre y abuela. ¡Tres generaciones juntas! Por el contrario, la extronista Violeta Magriñán se decidió por un posado y otro mensaje reivindicativo y empoderador. "Libres, lindas y locas, así nos queremos! Felíz día de la mujer“.