El pla de protecció del Cabanyal inclourà horts urbans i els integrarà en la via verda

D'aquesta manera, els horts urbans estaran integrats en el disseny de la via verda que recorrerà el barri des de l'avinguda dels Tarongers fins a la Marina, com ha anunciat aquest dilluns la regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.

"Arrepleguem un projecte social i cultural impulsat per col·lectius veïnals del barri", ha manifestat la també vicealcaldessa, destacant que el pla estableix les bases del Cabanyal de la mà dels veïns.

En aquesta unitat d'execució es canviarà la disposició i tipologia de vivendes per a millorar el disseny de la via verda i adaptar la tipologia a les de la resta de la zona. Està previst que els edificis reduïsquen altures a planta baixa més altres dos i disposen de pati posterior, detalla el consistori en un comunicat.

La majoria d'aquestes vivendes seran de titularitat pública i estaran destinades al lloguer públic assequible, sumat a la millora de l'entorn de la Llotja de Pescadors i de la qualitat paisatgística de la zona.

El PAC també reforçarà el caràcter residencial endurint la limitació prevista a la implantació d'apartaments turístics en el Marítim, deixant en un 10% el nombre màxim de pisos d'aquest tipus per illa en tot el barri. També s'eliminarà la limitació per zones i es restringiran els marges previstos per a la façana marítima i la zona d'Eugenia Viñes.