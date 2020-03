AMP.- Coronavirus.- Sanitat confirma quatre nous casos a la Comunitat Valenciana i eleva a 44 el nombre de contagis

D'aquesta manera, el nombre total de contagis ascendeix a 46 persones a la Comunitat Valenciana, comptant el mort el 13 de febrer amb pneumònia greu i l'home de Borriana donat d'alta en eixir les proves negatives, que va estar ingressat en l'Hospital de la Plana.

Així ho ha explicat aquest dilluns la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en roda de premsa, on ha indicat que dels quatre nou casos, dos són importats i dos per contacte amb un positiu i tots ells estan sent tractats en els seus domicilis.

Dos d'ells s'han detectat a València, un home (cas importat) i una dona que és contacte d'un pacient que va donar positiu anteriorment; un a Castelló, una dona que és també és un cas importat, i el quart a Alacant correspon a un home que va estar en contacte amb un cas anterior.

En eixe sentit, ha destacat que la situació està "controlada" en el sentit que tots els casos de la Comunitat Valenciana són importats o per contacte directe amb un cas importat.

Dels 44 casos actius, 15 romanen ingressats i 29 es recuperen en els seus domicilis i per províncies 26 són de València, 15 d'Alacant i 3 Castelló. A més, fins al moment s'han realitzat un total de 1.334 proves amb resultat negatiu, i el telèfon 900 300 555 ha atès 7.769 telefonades des de la seua engegada.

De totes elles, el 34% han sigut per a sol·licitar informació general, el 51% de persones amb símptomes que no compleixen els criteris epidemiològics i solament el 5% correspon a pacients que sí compleixen aquests criteris.

FUTBOL I FALLES

D'altra banda, també s'ha referit a la celebració a porta tancada aquest dimarts de l'entre el València-Atalanta, partit de tornada dels octaus de final de la Lliga de Campions, mentre ha insistit que a dia de hui es mantenen les Falles.

"A les 12.00 hores de hui -moment en la qual oferia la roda de premsa -"no hi ha cap mesura ni criteri que indique que hàgem de suspendre les Falles". En tot cas, ha assenyalat que si es decidira alguna cancel·lació seria sempre sota recomanació ministerial.

Respecte al partit de futbol, ha recordat que la decisió que se celebre a porta tancada a Mestalla ho va adoptar el Consell Superior d'Esport després de reunir-se amb 66 federacions i "va ser un acord". De fet, ha assenyalat que a Itàlia els partits se celebren a porta tancada i molts jugadors plantegen ja fins i tot suspendre la lliga.

Amb tot, ha recalcat que els jugadors italians ja han sigut revisats abans d'eixir del seu país i que el Ministeri té les competències sobre el control dels aficionats que viatgen a València i en eixe sentit ha destacat que han reforçat el servici de Sanitat Exterior.

Així mateix, s'ha referit a les crítiques de l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, que ha demanat mesures "assenyades" i s'ha preguntat què sentit té obligar al fet que els partits de futbol se celebren a porta tancada si les dos aficions es reuneixen al voltant del camp i en els bars i es mantinguen les Falles.

Barceló li ha replicat que "puga ser que hi haja coses que la ciutadania no entenga", però ha recalcat que totes "les mesures que s'adopten es fa seguint les recomanacions del Ministeri i obeeixen a criteris científics i avalades pels tècnics".

"Tenim una responsabilitat, la de cuidar dels ciutadans", ha recalcat Barceló, que ha recordat que en aquestes crisis és el Ministeri qui "té les competències reservades" perquè "no té sentit que cada comunitat autònoma adopte diferents decisions".

BASE CIENTÍFICA

En aquesta línia, ha insistit que la Conselleria "en aquesta crisi, i per responsabilitat, no fa valoracions polítiques, sinó que segueix les instruccions el ministeri i l'evidència científica". Per açò, ha demanat que "totes les consideracions es facen dins d'aquest àmbit científic".

De la mateixa manera, ha confirmat que de moment tampoc està previst el tancament de col·legis i residències a la Comunitat Valenciana, com s'ha decretat a País Basc i Madrid, a la Comunitat Valenciana i ha aclarit que en qualsevol cas "no és una decisió que s'adopte unilateralment". De la mateixa manera, estan a l'espera de l'informe de Risc Laborals per a determinar el nombre de metges de la Comunitat Valenciana que està en quarantena.