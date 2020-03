Un hostelero dice que "se ha vendido un problema mayor" en Haro que está provocando una "catástrofe" al sector

En declaraciones a Europa Press, ha indicado que "estos días, estamos solos, la calle semivacía, no viene nadie de fuera, porque no se ha informado de la realidad tácita", y la gente "ha cogido un miedo espantoso". De hecho, ha apuntado que "el 50 o el 60 por ciento de las cuadrillas ha dejado de salir porque hay miedo".

Para el gerente "esto es una catástrofe para la hostelería, ya que se ha cancelado todo para este fin de semana, para este mes, y esto es una catástrofe económica", y todo ello, ha lamentado, "con la Semana Santa a la vuelta de la esquina".

También ha alertado que se pueden perder puestos de trabajo, porque "es algo que va de la mano", porque "es una cadena", porque "si yo no vendo no puedo pagar, y sino puedo pagar, lo que menos puedo pagar son sueldos". "Si no tengo trabajo tendré que despedir gente", ha lamentado.

"De un fin de semana te recuperas, de dos también, pero de una Semana Santa no te recuperas, porque haces la hucha para los próximos meses que son malos, hasta que llegan las fiestas de junio y hasta el verano, que son la temporada alta", ha afirmado.

Para concluir, el gerente ha apuntado que al mediodía "tendría que tener 20-25 personas sentadas para comer, que es lo que vengo haciendo normalmente, y el comedor está preparado para comidas" pero sin gente.