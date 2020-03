Coronavirus.- El Bisbat de València recorda l'obligació de complir indicacions sanitàries en les pròximes festes

En primer lloc, el Bisbat de València manifesta "la proximitat i solidaritat amb els infectats, els seus familiars i persones reunides", assegura que resa "per tots ells" i prega a tots tindre presents les directrius facilitades per la Conferència Episcopal Espanyola.

Així mateix, reitera la necessitat de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, "davant la previsible afluència de devots en les celebracions litúrgiques del temps de Quaresma i la celebració de la Festivitat de Sant Josep".

Com a obligació recorda que s'han d'atenir a les normes i criteris que marquen les autoritats sanitàries; que en les Esglésies es retire l'aigua beneïda de les piles dels temples; que la comunió es reba i done en la mà o que en el ritu de la pau es limite a un gest d'inclinació de cap juntament amb les paraules "la pau amb tu", sense entrar en contacte entre persones, molt menys amb demostracions com abraçades o proximitat que facilite la propagació o contagi.

Pel que fa a la Quaresma, "on s'incrementen els actes de pietat entorn de les imatges de devoció", s'ha de limitar "a una inclinació profunda, o manant una besada amb la mà davant les sagrades imatges, és a dir, es realitze el gest sense entrar en contacte amb aquestes imatges".