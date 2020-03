El sector del taxi asegura que Cabify está incumpliendo "toda" la normativa

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes en el Edificio Pignatelli, ha mencionado que Cabify está tardando menos de los 15 minutos que marca la ley que tiene que esperar desde que un cliente reclama el servicio hasta prestarlo, además, está captando clientela por la calle.

Asimismo, desde el 4 de mazo que empiezan a operar los 20 vehículos de Cabify en Zaragoza sólo se ha registrado un servicio en la web de Fomento, cuando tiene obligación de pasarlos todos. "Hemos visto todas las irregularidades, nos hemos puesto en contacto con la Policía Local, pero creo que no saben actuar porque no saben qué pedirles y no pueden acceder a la web de Fomento".

"Han incumplido absolutamente todo. Se han saltado la captación, tenemos vídeos de ellos de más de 12 minutos dando vueltas por el centro, eso es captar clientes y eso lo tienen prohibido, cada vez que hacen un servicio tienen que volver a su base y volver a encender la aplicación".

"Esto ha sido un cachondeo, pasaron de las instituciones, pasaron del Ayuntamiento, de la DGA, entraron como en una cacharrería, esto era previsible", ha lamentado Perdiguero.

Al ser preguntado por si el sector del taxi ha registrado alguna denuncia, ha criticado el trato que han recibido por parte de algunos policías locales: "Si no saben actuar, alguien tiene que tener la responsabilidad política de decirles a los policías la forma en la que deben actuar".

"El taxi compite con todo lo que está regulado y tiene un cierto orden. Lo que no puede ser es que vengan aquí los innovadores de la nada, porque no han innovado nada, y se salten la ley a la torera. Los taxistas y las VTC somos transporte de pasajeros, pero tenemos dos regulaciones diferentes, nosotros cumplimos la nuestra y ellos lo que tienen que hacer es cumplir la suya", ha precisado.

Este martes el sector del taxi mantendrá un encuentro con técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón y representantes de la Policía Local para coordinar "la lucha contra toda esta injusticia, porque la ley está para cumplirla para todos".