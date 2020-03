Faci destaca la importancia de celebrar el Día de la Mujer en los institutos para "concienciar en igualdad"

Así lo ha manifestado Faci con motivo de su asistencia este lunes a la presentación de un programa sobre el 8-M, impulsado por el IES Conde Aranda de Alagón (Zaragoza), y que cuenta con actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, la igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.

A la inauguración del proyecto ha acudido también la directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, Isabel Arbués, y la directora general de Planificación y Equidad, Ana Montagud.

El consejero ha resaltado la "importante labor" que realiza el IES Conde Aranda en materia de sensibilización por la igualdad de género, además de su contribución para "dar visibilidad al trabajo que desarrollan los centros rurales".

Durante el acto celebrado este lunes, varios alumnos de cuarto de la ESO han leído un manifiesto en el que han insistido en la necesidad de salir una vez más a la calle para defender los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, han recalcado la importancia de la concienciación desde pequeños sobre la idea de que nadie es superior por el hecho de nacer hombre o mujer y que todas las personas deben tener las mismas oportunidades. A este respecto, aunque han reconocido que con la fuerza colectiva de las reivindicaciones se han ido abriendo espacios y consiguiendo cambios, no ha sido para todos ni en todos los lugares.

Los estudiantes han cerrado el acto con la proyección de un vídeo para impulsar la creación del 'Alumnado por la igualdad de género' y el 'Observatorio por la igualdad' que, junto con los planes de igualdad, constituyen los instrumentos de trabajo que permiten estar a los centros cada vez más cerca de su objetivo de igualdad. Estas iniciativas responden al objetivo de situar al alumnado en el centro de la acción inclusiva.

IES CONDE DE ARANDA

El IES Conde de Aranda ha participado desde el curso 2016-2017 en diversos proyectos europeos y este año su proyecto 'KA101: Living together in Conde Aranda's High School: Equality, Diversity and Inclusion' ha quedado en un puesto décimo cuarto entre las más de 500 propuestas presentadas en toda España, con una puntuación de 9 sobre 10.