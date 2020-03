El hijo pequeño de Britney Spears insulta a su abuelo y desvela datos de la vida de su madre en un directo de Instagram

Jayden James Federline, segundo y último hijo que tuvo Britney Spears con el bailarín Kevin Federline, ha desatado la polémica con un vídeo en el que ha hablado sin tapujos sobre su madre y su abuelo. Como cualquier joven aficionado a las redes sociales, hizo un directo en Instagram en el que contestó preguntas de sus seguidores, pero en su caso, su vida familiar interesaba demasiado.

El pasado de Britney Spears es tan famoso como ella, tanto en el ámbito musical como en el personal. Y es que la artista sufrió una depresión y fue diagnosticada con un trastorno obsesivo compulsivo e incluso fue internada en un centro psiquiátrico. Sin embargo, parece que fue contra su voluntad y el supuesto culpable fue su padre Jamie Spears, quien tomó el control de su vida personal, artística y económica.

La intermitente carrera musical de Britney hizo que se pidiera que su progenitor la dejara libre bajo el movimiento #FreeBritney. Parece que esta complicada situación familiar ha mejorado un poco y Jamie ha perdido algo de control sobre su hija. Pero, obviamente, los fans de la autora de Baby One More Time no son demasiado afines a su padre, y parece que su familia tampoco. Y así lo ha demostrado Jayden Federline, el hijo pequeño de la cantante.

El joven de 13 años hizo un directo de Instagram, que ya ha eliminado, y contestó a las preguntas de sus seguidores. Pero siendo hijo de quien es, las cuestiones llegaron hasta lo más privado. Con su abuelo se despachó a gusto y dijo que "era un gilipollas", un "gay" y que, para él, "podía morirse".

Pero también llamó la atención una respuesta sobre la carrera de su madre, y es que aseguró que Britney Spears le había dicho que "probablemente se retiraría", a lo que él le contestó que no lo hiciera porque "ganaba un montón de dinero". Además, comentó que contaría más detalles sobre la situación legal de su familia si conseguía más seguidores.

Las consecuencias de sus palabras

Jayden Federline estaba seguro de que no pasaría nada por decir lo que dijo y que a su padre Kevin no le importaría. Pero que el pequeño diera estas respuestas ocasionó que la familia fuera protagonista de la prensa rosa y esto no fue del agrado del bailarín y rapero, que se encuentra en mitad de una batalla legal por recuperar la custodia de sus dos hijos.

Por ello, su abogado Vincent Kaplan aseguró a E! News que todo lo que dijo Jayden eran solo "cosas de un niño de 13 años" y nada iba en serio: "Estaba experimentando con la red social y aprenderá de ello (...) No entendió las consecuencias, pero con un poco de suerte, ahora sí lo hará".