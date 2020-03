Generalitat i patronal creen un observatori per a agilitzar projectes com la CV-95, el Tren de la Costa o Sociópolis

Aquest òrgan, una "vella reivindicació" de la patronal, pretén sumar esforços davant la desacceleració econòmica, com han anunciat el president, Ximo Puig; el titular de la CEV, Salvador Navarro, i el conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau.

Les dos parts volen que servisca d'"estímul" per a l'economia valenciana, "posar fi a vells projectes" i impulsar nous per al desenvolupament territorial de la Comunitat, generant així un marc de confiança i "credibilitat".

De moment ja hi ha algunes actuacions identificades com la construcció de la CV-95 al Baix Segura o el Tren de la Costa en La Marina, les dos a Alacant, buscant solucions des de la col·laboració empresarial per a cohesionar aquestes comarques.

Són projectes "embossats des de fa temps", ja que Puig ha lamentat que la Comunitat Valenciana ha pagat deu milions "per la ineficàcia de l'anterior Govern" del PP en la CV-95, mentre per al Tren de la Costa hi ha previstos dos trams.

SOCIÓPOLIS: "HA DE TINDRE UNA SOLUCIÓ JA"

A València, l'observatori se centrarà en el desenvolupament de la zona residencial de Sociópolis, a partir de fórmules com la permuta per a transformar el sòl en vivenda pública. "Ha de tindre solució ja: vivendes de lloguer social que es puguen habitar en els pròxims anys", ha defès el conseller, al fil del pla 'Habitat 2030' per a duplicar el parc i construir 1.500 vivendes.

En general, Puig ha destacat la voluntat de cooperació des de la transparència, la competència i l'interés general, amb l'objectiu d'"auscultar la posició de la patronal". "No es tracta de fer-li el trage a mesura a ningú", ha remarcat, i ha garantit que no hi haurà "una mirada única". També ha descartat que no es tinga en compte els sindicats: "No hem d'estar permanentment junts; estem junts, no regirats".

Per part dels empresaris, Navarro ha ressaltat el diàleg social en les últimes dècades i la voluntat d'acabar infraestructures necessàries per a la competitivitat de la Comunitat Valenciana, juntament amb altres inversions en vivenda social.