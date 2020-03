Consultorio de Vivienda: "Es indignante, dos dueños deben 12.000€ desde hace 17 años, ¿cómo hacemos para que paguen?"

Las comunidades de propietarios tienen cada semana una cita con el consultorio en el que el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid da cumplida respuesta a las inquietudes que surgen en el día a día de los edificios.

CONSULTA Soy propietaria de un piso en una comunidad donde hay dos dueños que no pagan. Llevan ya 17 años. Tenemos varias demandas contra ellos pero nada. El abogado dice que no puede hacer nada más.

¿Es posible que esta gente no vaya a pagar nunca y nunca se puede reclamar nada? No hay derecho y es difícil de creer que no hay ninguna forma o vía legal que les obligue a pagar. Es indignante. Entre los dos deben más de 12.000 euros.

RESPUESTA DEL EXPERTO La vía judicial es la vía apropiada para reclamar el pago de las cuotas comunitarias a los propietarios morosos. Desconozco cuáles son los motivos que alega el abogado de la comunidad para afirmar que no se puede hacer nada más.

Ante esta situación, pueden poner el caso en manos de otro abogado para que estudie otra estrategia.

CONSULTA Soy copropietario de una vivienda y este año la copropietaria a la que le tocaba asumir la función de administrador ha rechazado la asunción del nombramiento.

Alega que la ley no la obliga a sumirla. ¿Qué podemos hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO La LPH no establece la obligación de nombrar a un administrador salvo que los estatutos de la comunidad así lo prevean. En su defecto, el cargo puede ostentarlo el presidente.

CONSULTA Vivo en el cuarto y ultimo piso de un edificio de viviendas de 38 años de antigüedad y tengo justo encima el cuarto de máquinas del ascensor, que es muy ruidoso y parte de ese ruido llega a mi vivienda.

He consultado a expertos y un aislamiento de mi vivienda sería caro y poco efectivo. Por parte de la comunidad tampoco van a tomar medidas, porque sería mucho dinero y soy el único vecino que se queja de este problema. ¿Qué puedo hacer?

"Si se superan los niveles permitidos la comunidad estará obligada a ejecutar las obras que sean necesarias para mitigar el ruido"

RESPUESTA DEL EXPERTO En primer lugar, puede realizar una medición de ruidos con un sonómetro. Si supera los niveles permitidos la comunidad estará obligada a ejecutar las obras que sean necesarias para mitigar el ruido.

CONSULTA Vivo en un primer piso y tengo una sociedad gastronómica debajo. No tienen salida de humos canalizada, se oyen todos los ruidos como si fuera al lado, los servicios de la limpieza vienen de madrugada.

¿A quién debo solicitar que tome medidas, al Gobierno Vasco, al Ayuntamiento? ¿Se puede solicitar copia de la licencia de apertura? Dudo que cumplan la legalidad. Es un caso que lleva ya más de 30 años en esas mismas circunstancias y excede ya a la comprensión de buena vecindad.

RESPUESTA DEL EXPERTO Puede denunciar los hechos en el Ayuntamiento así como informarse si cuenta con la preceptiva licencia de actividad.