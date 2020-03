Calero sobre el detingut per l'últim cas de violència masclista: "Està pres i espere que es podrisca"

Calero ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després d'assistir a Castelló al minut de silenci que s'ha convocat amb motiu d'aquest succés, acte en el qual ha estat acompanyada de la subdelegada del Govern a Castelló, Soledad Ten.

La delegada del Govern, que ha confirmat que el cas està declarat oficialment com a violència masclista, ha indicat que açò és el "flagell vergonyant" i, entre tots, cal dir 'ja n'hi ha prou'. "Homes i dones ens hem de posicionar per a veure si podem acabar amb aquest flagell, que va a costar", ha afegit.

Sobre aquest tema, Calero ha subratllat que tristament s'està en una societat "masclista", i entre tots cal lluitar "perquè açò vaja acabant".

"La posició més gran de desigualtat són aquests assassinats d'homes que es creuen que les dones som de la seua possessió, per tant, hi ha molt de treball per fer, i tots junts hem de dir fort i alt 'ja està bé'", ha apuntat.

Calero, que ha dit que hui és un dia "molt trist", ha recordat les reivindicacions del 8 de Març i ha dit que cal seguir reivindicant i en la lluita "perquè la igualtat siga efectiva". "Mentre que no hi haja igualtat, la democràcia no està plena", ha dit.

La delegada del Govern ha explicat que no li consta que en aquest últim cas de violència masclista es produïren denúncies per maltractaments. "Cal tindre en compte que aquests maltractadors, degenerats, aïllen la dona i estan en un cercle de terror i solitud que estan tardant entre set i huit anys a posar la denúncia, doncs se senten amb vergonya. És un cercle molt pervers el que té la dona quan està embolicada en aquests maltractaments", ha apuntat.

"No hi ha constància que hi haja denúncies, la qual cosa no vol dir que no fora una dona maltractada des de fa molt de temps", ha conclòs.