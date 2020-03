La ropa interior de Calvin Klein, con rebajas de hasta el 30% en Amazon

Aunque sean las prendas que más desapercibidas suelen pasar en cualquier look, no significa que no sean tan (o más) importantes que el resto. La ropa interior debe ser de calidad, cómoda y, ya que nos ponemos, bonita; y hay algunas marcas que han sabido aunar estos tres componentes y crear una línea única (y muy reconocible) que suma adeptos a diario.

Probablemente ya sepas que nos referimos a la de Calvin Klein, todas ellas con una aparente goma firmada que ha hecho las delicias de usuarios y plagiadores (¿quién no ha visto/tenido una prenda de imitación?) hasta convertirla en el buque insignia de calzoncillos, bragas y sujetadores.

Sin embargo, la marca se paga y no todos los bolsillos pueden permitirse lucir la goma de Calvin Klein... ¿O sí? Si eliges Amazon como intermediario (y aprovechas los descuentos que hemos encontrado) te aseguramos que no solo podrás hacerte con la ropa interior más famosa, también podrás hacerlo disfrutando de rebajas bastante suculentas. ¿Te animas a descubrirlas?

‘Pack’ de tres bóxers para él

'Pack' de 3 boxer de Calvin Klein. Amazon

La comodidad es fundamental para el día a día y Calvin Klein lleva esta premisa a su máxima expresión en la colección Cotton Stretch. Esta incluye diseños clásicos y con estilo, confeccionados con algodón suave y con cintura elástica. Este pack de tres bóxers tiene un 32% de descuento en todas las tallas, excepto en la pequeña, que cuenta con una oferta del 30%. Este mismo descuento se encuentra en el pack de bóxers de tono azul.

Si se prefiere ‘slip’…

Pack Slip de Calvin Klein. Amazon

Para aquellos que prefieren las prendas tipo slip, este pack de tres calzoncillos elaborados con algodón tiene un descuento del 31% en todas las tallas en las que está disponible. Está disponible en otros colores, aunque el mayor descuento se puede encontrar en este pack.

Sujetador deportivo

Sujetador deportivo. Amazon

Este sujetador deportivo, sin costuras ni aros, se puede adquirir por 19 euros en las tallas en las que está disponible. Su tejido de calidad y su fácil adaptación al cuerpo y lo han convertido en un Amazon’s choice.

Tanga deportivo

Tanga para mujer Calvin Klein. Amazon

Bonita, con un diseño deportivo y a buen precio, además de práctica y cómoda. Así es esta prenda de Calvin Klein que ahora se puede adquirir con un 36% de descuento, por menos de 10 euros.

‘Pack’ de dos sujetadores para niña

‘Pack’ de dos sujetadores para niña de Calvin Klein. Amazon

Este pack de dos sujetadores aporta una gran comodidad en el día a día. El mayor descuento se puede encontrar en la talla para 12-14 años (un 21%), que incluye dos sujetadores, uno gris y uno blanco, elaborados con algodón, por un precio de 17,51 euros. Además, no tienen costuras innecesarias que puedan irritar la piel.

‘Pack’ de dos bóxers para niño

‘Pack’ de dos bóxers para niño Calvin Klein. Amazon

Este pack de dos bóxers para niño se puede adquirir con un 5% de descuento en la talla para 12-14 años. Están elaborados con algodón y la cinturilla es elástica, lo que permite la total libertad de movimiento.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.