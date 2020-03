El catarro de Revilla preocupa a Susanna Griso ante la amenaza del coronavirus

El programa Espejo público ha entrevistado este lunes a diferentes dirigentes políticos y expertos médicos y docentes acerca del contagio del coronavirus.

El aumento exponencial de casos en los últimos días en España ha provocado que la información sobre el avance del virus sea muy necesaria para tranquilizar a la ciudadanía.

El presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla, ha concedido una entrevista para el matinal de Antena 3 para opinar sobre la gestión del Gobierno central respecto a la crisis sanitaria y hablar sobre la gran caída que ha sufrido este lunes la bolsa española.

Mientras el también profesor estaba comentado que se está gestionando bien el avance del virus y explicando el número de casos en su región, este ha tosido, estornudado y sonado los mocos.

El gesto de Revilla ha sorprendido a Susanna Griso que ha puesto cara de asombro, por lo que el cántabro ha tenido que aclarar su estado de salud: "Que no es el coronavirus, ¿eh?", ha explicado el entrevistado.

"Ya le veo, ya, porque vamos, mucosidad, le veo estornudar... ¿Qué es, un constipado común?", ha preguntado la presentadora. "Nada, nada. Un poco de alergia a la humedad", ha concluido el presidente.

Revilla ha llamado a la calma y ha dicho que "no hay que entrar pánico". Sin embargo, ha reconocido que tiene un gel desinfectante en el coche y otro en el despacho. No obstante, el presidente ha reconocido que en la manifestación del 8-M actuó con total normalidad: "No me he privado de dar 200 besos y saludar a más de mil personas", ha añadido en la entrevista, que no se ha producido en en plató, sino a través de una conexión en directo desde su despacho.

Las redes sociales han reaccionado ante el estado de salud del presidente cántabro y han bromeado con la reacción de la conductora del programa.

@EspejoPublico El Sr Revilla lo ha hecho todo mal:

1⁰ estornuda sobre la mano...MAL

saca un pañuelo de papel,se limpia y lo guarda en el bolsillo....MAL

vuelve a estornudar y esta vez,ni la mano.MAL.#ASINO — JORGE TOMÁS #PORLOPÚBLICO (@69jjtt69) March 9, 2020