Delegada del Gobierno e investigadoras evidencian que la presencia de la mujer en la ciencia mejora, pero muy lentamente

Así lo han puesto de manifiesto la delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría, y la delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad autónoma, María Jesús Lázaro.

Alegría se ha reunido este lunes, 9 de marzo, en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón con las nueve investigadoras del CSIC más importantes de la Comunidad autónoma, según el ranking anual elaborado por el Grupo para la Difusión del Índice 'h' (DIH), que mide la calidad de la investigación que se publica y establece un listado integrado por los que obtienen mayor impacto con sus trabajos.

La reunión se ha enmarcado dentro de la agenda de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebrado este domingo, 8 de marzo. La delegada del Gobierno en Aragón ha precisado que "se sigue viendo esa brecha de género en representación de investigadores e investigadoras", aunque "las cifras van mejorando".

Además del mayor número de catedráticas, Pilar Alegría ha indicado que las rectoras de universidad han aumentado, pasando de representar un ocho por ciento en 2017 a un 18 en 2019. Como mejoras, la delegada ha mencionado, asimismo, el real decreto de medidas urgentes aprobado el año pasado que permite que no computen los meses de baja por maternidad y lactancia en los tres años que se cuentan de plazo para las convocatorias de I+D Juan de la Cierva y Ramón y Cajal.

"Son pequeños avances, pequeñas medidas que se tienen que ir trabajando por parte del Gobierno de España para que también las mujeres puedan acceder y mantenerse en la carrera investigadora con las mismas condiciones que lo hacen sus compañeros", ha glosado Alegría.

RECOGER PROPUESTAS

La delegada del Gobierno de España en Aragón ha apuntado que con esta reunión pretendía recoger todas las cuestiones que las investigadoras le quieran plantear para trasladarlas, por su parte, al ministro de Ciencia, Pedro Duque, para "ir trabajando a medio y largo plazo y mejorar el porcentaje de investigadoras en el ámbito nacional".

Ha recordado que el ministro de Ciencia e Investigación, Pedro Duque, presenta esta tarde el informe Mujer e Innovación 2020, donde abordará la necesidad de seguir adoptando medidas que ayuden a disminuir la brecha de género en la ciencia, un informe que se elabora por parte de un Observatorio interministerial que se creó el año pasado "que trata de recoger la representación de las mujeres investigadoras en el marco nacional", ha dicho Alegría.

Las investigadoras que han estado presentes en la reunión pertenecen a distintos institutos del CSIC en la Comunidad autónoma. Han sido Pilar Gayán, María Jesús Lázaro e Isabel Suelves, del Instituto de Carboquímica; Penélope González Sampériz y Ana Moreno, del Instituto Pirenaico de Ecología; y María Ángeles Moreno, María Asunción Abadía, María Yolanda Gogorcena y Ana Navas, de la Estación experimental de Aula Dei.

Tanto las investigadoras, como la delegada del Gobierno han coincidido en la importancia de continuar trabajando para una mayor visibilidad de la mujer en áreas científicas, promocionando la labor investigadora en todas las etapas escolares y proporcionando a las investigadoras del futuro referentes de mujeres que han roto barreras en sus respectivos campos.

Al respecto, la delegada del CSIC en la Comunidad autónoma, María Jesús Lázaro, ha apuntado que se está avanzando en presencia de la mujer en la ciencia, pero "muy lentamente" de forma que "por inercia, como dicen, no se va a conseguir llegar al 50 por ciento" de paridad.

No obstante, ha reconocido que su organización es una institución "pionera" en España en visibilizar a la mujer y ya en 2002 creó la Comisión de Mujer y Ciencia, de la que ella formó parte ocho años y ahora hay tres investigadoras de Aragón.

OTROS DATOS

Lázaro ha aportado el dato de que en este organismo hay entre un 25 y 26 por ciento de profesoras de investigación en el ámbito nacional, se cuenta con una presidenta y dos vicepresidentas, de forma que "en equipos directivos de libre designación estamos casi a la par".

También ha aumentado el número de delegadas, ella fue la primera, si bien "nos falta un poco en las direcciones", ámbito en el que la presencia de la mujer supone entre el 20 y 30 por ciento.

En el caso de Aragón, ha dicho que hay diez profesoras de investigación, ámbito en el que "estamos en el porcentaje nacional", y cuando ella comenzó a ser directora era la única, con cinco hombres y un delegado. Ella fue entre 2010 y 2014 y ahora es la delegada, con dos mujeres directoras por lo que ha habido un "avance".

No obstante, ha incidido en la necesidad de seguir visibilizando el trabajo de las mujeres científicas y "que sirva de referente", para apuntar que también hay que fomentar las vocaciones científicas entre las niñas.

"Todavía queda mucho trabajo, hay que empezar desde muy abajo" porque "ya desde pequeñas las niñas dicen no me gustan las Matemáticas y eso es un indicio de que las ciencias les parecen difíciles" por lo que hay que hacerles entender que "pueden hacer lo mismo que los hombres".

APOYO UNA VEZ DENTRO

Una vez que la mujer accede a la ciencia, debe "seguir siendo apoyada para seguir adelante", ha manifestado Lázaro, que ha comentado que uno de los problemas es las conciliación, cuando deciden ser madres puesto que coincide el periodo de optar a una plaza fija en procesos "muy competitivos" con la época "más fértil".

A su entender, no solo no se debe contabilizar el periodo de la baja de maternidad y lactancia en los plazos, sino que después es importante potenciar que los hombres también ayuden en el cuidado de los niños y favorecer las bajas de paternidad para que "se comparta el trabajo y que a la investigadora no le no le perjudique" el hecho de ser madre.

Por todo esto, ha considerado necesario seguir manifestándose para aportar "visibilidad" a estas situaciones ya que de esta forma las reivindicaciones "adquieren más relevancia".