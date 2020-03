Consultorio de Psicología: "Soy feliz pero pienso que merezco algo malo, ¿cómo puedo disfrutar del todo de la felicidad?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

CONSULTA Desde hace tiempo siento mucha tranquilidad y que todo me está viniendo rodado. Sin embargo me vienen pensamientos recurrentes como que no me lo merezco o que ahora viene algo malo porque soy feliz. ¿Qué puedo hacer para disfrutar del todo esta etapa de felicidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Probablemente eres una persona sensible y reflexiva, quizás con altos niveles de autoexigencia personal. Esos pensamientos de que no te lo mereces son claramente irracionales, pero es cierto que pueden condicionarnos la vida e impedir que disfrutemos de estas etapas de bienestar y tranquilidad.

En consecuencia, hay que trabajar con estos pensamientos, localizarlos, objetivarlos, desmontarlos… y sustituirlos por otros más objetivos y racionales para que no nos afecten negativamente.

En realidad es un proceso estimulante del que podemos aprender mucho y aplicar después a diversas áreas de nuestra vida. Nuestras emociones están más causadas por nuestros pensamientos que por nuestra realidad. Verás cómo lo puedes trabajar en libros como 'La inutilidad del sufrimiento'. Ahí detallo cómo funciona nuestra mente y cómo podemos ponerla a nuestro favor.

CONSULTA Estoy en una relación de años y no estamos casados, el punto es que la quiero pero no siento que la amo y no se cómo hacer para salir de la relación porque tengo miedo de decírselo y de quedarme solo, tengo 36 años.

Ella no tiene respaldo de su familia ya que sus padres fallecieron y sus hermanos tienen su propia vida, y si termino con ella estaría sola frente al mundo y no tiene ingresos adecuados para vivir sola (o eso creo yo); además tiene tendencias depresivas por la perdida de su madre hace 3 años y por su físico (gordita).

No sé cómo salir de ahí sin causar o creer causarle daño. Yo siempre he sido así, hago cosas que no quiero y no tomo decisiones a mi favor por no dañar a los demás. De alguna manera esa actitud quizá cobarde me ha definido siempre.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si ella tiene tendencias depresivas y a ti te cuesta ser asertivo (decir que no, defender aquello en lo que crees o sientes, no sentirte mal cuando no haces lo que los demás esperan…), a los dos os vendría muy bien ayuda psicológica.

"No podemos continuar una relación solo por lástima, resulta crucial distinguir el amor de verdad"

Es posible que el mejor regalo que puedas hacerle y hacerte es posibilitar esa ayuda para ambos. No podemos continuar una relación solo por lástima, pero también resulta crucial distinguir entre el amor de verdad, la atracción inicial (que es pasajera), los efectos de la rutina, de la convivencia…

Una vez que el especialista (psicólogo o psicóloga) haya trabajado con vosotros, la situación se habrá clarificado y tendréis los dos más recursos emocionales para hacer frente a vuestra realidad.

Si finalmente la separación es la mejor vía, los psicólogos también os preparamos para afrontarla en las mejores condiciones. En los libros 'Emociones que hieren' y 'Amar sin sufrir' detallo cómo poder actuar en casos y situaciones como esta que cuentas.

CONSULTA No sé cómo manejar a mi hijo adolescente, no quiere estudiar

RESPUESTA DE LA EXPERTA No entre en la confrontación directa, pues en ese terreno los adolescentes nos llevan ventaja y sólo conseguiría agotarse. Aunque crea que a su hijo no hay nada que le interese, seguro que si analiza en profundidad encuentra algún elemento que nos sirva de motivación y que pueda utilizar como estímulo ante su apatía en el estudio.

Por otra parte, evalúen con sus profesores si puede tener algún déficit de origen o dificultades de aprendizaje que le desanimen a la hora de estudiar. Si sospechan que puede haber algún problema de base, a nivel cognitivo o emocional, empiecen siempre por ahí y préstenle la ayuda necesaria.

Finalmente, pongan un programa en conjunto con sus profesores con una metodología de estudio realista y práctica. De la misma forma, ver si hay que trabajar sus técnicas de estudio.

No se les olvide hacer un Acuerdo de Conducta y de Trabajo diario, donde algunos estímulos compensen el esfuerzo que deba desarrollar. Si desea profundizar más, en el libro de Ángel Peralbo ‘Eladolescente indomable’ encontrará muchas claves. Está editado por@esferalibros.

CONSULTA ¿Cómo olvido a mi ex? Han pasado seis meses desde que lo dejamos, pero a mí me importa todavía y yo a él le doy igual. El mismo día que cortamos ya tenía novia.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuentas probablemente tú ya habías terminado en su vida antes de cortar. Probablemente tú has cortado racionalmente con él, pero no del todo a nivel emocional.

Para que pueda darse esa situación es preciso que trabajes con tus pensamientos, que te des autoinstrucciones, que puedas controlar tus emociones negativas, y eso, afortunadamente, se puede conseguir con un poco de entrenamiento. En el libro 'Amar sin sufrir' verás el proceso a seguir para lograrlo de forma definitiva. Recuerda: hay personas que no merecen nuestro sufrimiento.