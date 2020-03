Coronavirus.- Sanitat confirma quatre nous casos a la Comunitat Valenciana i eleva a 44 el nombre de contagis

Així ho ha explicat aquest dilluns la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en roda de premsa, on ha indicat que dels quatre nou casos, dos són importats i dos per contacte amb un positiu i tots ells estan sent tractats en els seus domicilis.

Dos d'ells s'han detectat a València, un a Castelló i el quart a Alacant. Dels 44 casos actius, 15 romanen ingressats i 29 es troben en els seus domicilis.

Barceló ha assenyalat en la roda de premsa que, en aquests moments, no hi ha cap mesura ni criteri que indique que s'hagen de suspendre les Falles.

Sobre el València-Atalanta, partit de tornada dels octaus de final de la Lliga de Campions que se celebra aquest dimarts a porta tancada a Mestalla, la consellera ha assenyalat que els jugadors italians ja han sigut revisats abans d'eixir del seu país i que el Ministeri té les competències sobre els aficionats que viatgen i han reforçat el servici de Sanitat Exterior.