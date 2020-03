Imanol Arias se pronuncia sobre su posible pena de 27 años de cárcel por fraude fiscal: "Estoy mal, lógicamente"

El pasado viernes se confirmó que la Fiscalía Anticorrupción podría pedir 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por un supuesto fraude fiscal entre 2009 y 2015. Los protagonistas de Cuéntame cómo pasó habrían defraudado a Hacienda 2,7 millones euros él y 1,9 millones ella.

Este fin de semana, el actor se dejó ver en el aeropuerto de Madrid, donde se encontró con la prensa a la que apenas quiso responder. "Estoy mal, lógicamente", contestó a los reporteros de Europa Press cuando le preguntaron cómo se encontraba tras la noticia.

Arias ya se pronunció anteriormente al respecto y aseguró que pagará todo: "Ya dije lo que tenía que decir. Devolveré todo el dinero y cumpliré con lo que se me diga". Aun así, quiso ser prudente y evitó dar más declaraciones al respecto y dijo que todo estaba en manos de sus abogados: "No puedo ni quiero decir nada, no puedo colaborar con el juicio paralelo, llevamos tres años con esto".

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide 32 años de prisión para la actriz Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Nummaria. Se les acusa de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica destinada a tal fin. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide 32 años de prisión para la actriz Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Nummaria. Se les acusa de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica destinada a tal fin.

Ambos actores están siendo juzgados por el llamado caso Nummaria, nombre del bufete de abogados que supuestamente llevaba una estructura jurídico económica para que sus clientes evadieran impuestos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, concluyó que el despacho construyó una estructura de sociedades "cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera".

Según el instructor del caso, los clientes "eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas". De este modo, la Abogacía del Estado suma una petición de multas que llegan hasta unos 16 millones de euros para Imanol Arias y Ana Duato.