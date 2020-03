Los forenses del crimen de la Urbana confirman que no saben cómo murió la víctima, que tenía el cuello roto

El equipo de médicos forenses que analizó los restos calcinados de la víctima del crimen de la Guardia Urbana han confirmado este lunes en el juicio en la Audiencia de Barcelona que desconocen la causa de la muerte porque el fuego borró todas las pistas y solo han podido confirmar que tenía dos fracturas en la base del cartílago tiroides, en el cuello.

Los forenses han analizado unos restos humanos "carbonizados" y parcialmente destruidos, ya que el cadáver del guardia urbano Pedro R. fue quemado en el maletero del coche, hallado en una pista forestal cerca del pantano de Foix, presuntamente por los dos acusados, Rosa Peral y Albert López, también agentes del cuerpo municipal.

Durante la sesión de este lunes, se han exhibido al jurado fotografías de lo que quedó del cadáver calcinado donde se puede observar parte del cráneo, de los brazos, la columna seccionada y la cadera, además de la tibia y el peroné, y se ha mostrado el avance del fuego que dejó casi todo "carbonizado y parcialmente destruido".

"Para eso se quema un cuerpo"



Por eso, los forenses han confirmado a preguntas del fiscal que ha sido imposible determinar la causa de la muerte por la acción del fuego, y han valorado que fue quemado para borrar todas las pruebas: "Para eso se quema un cuerpo".

El fiscal ha repasado todas las hipótesis de causas posibles: Disparo por arma de fuego, apuñalamiento, envenenamiento, golpes, estrangulamiento o una combinación de varias, y los forenses han indicado que no han contado con los órganos y estructuras corporales necesarias para realizar las pruebas que permitan resultados determinantes.

En cualquier caso, confirman que hubo una manipulación del cuello que causó dos lesiones en el cartilago tiroides y que no las provocó el efecto de fuego 'a posteriori': no obstante, no han podido determinar si fueron lesiones mortales o 'postmortem' --al manipular el cadáver--.

En la sexta semana de juicio, este lunes se están realizando las periciales sobre la causa de la muerte con las declaraciones de los médicos forenses sobre la autopsia, informe de necropsia, además de otras periciales químicas.

El miércoles y el jueves previsiblemente será el turno de las declaraciones de los dos acusados, Albert López y Rosa Peral, para quien la Fiscalía pide 24 y 25 años de prisión, respectivamente, al ser presuntamente coautores del asesinato con alevosía del novio de ella, Pedro R., --con agravante de parentesco para ella--.