Puig contestarà en Les Corts a preguntes sobre vivenda, situació economicofinancera, sanitat i cultura valenciana

En aquesta sessió de control, les preguntes de Compromís i Cs giraran entorn del tema de la vivenda. El síndic de la coalició, Fran Ferri, interpel·larà a Puig per les mesures que està adoptant el Consell per a garantir el dret a una vivenda digna dels valencians, mentre el de Cs, Toni Cantó, s'interessarà per si considera que són efectives eixes polítiques de vivenda.

Per part del PPCV, la portaveu, Isabel Bonig, preguntarà com valora el Consell la situació economicofinancera de la Comunitat Valenciana i des de Vox, la síndica, Ana Vega, li interpel·larà per si té pensat realitzar algun canvi en la gestió de la sanitat pública valenciana.