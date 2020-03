Coronavirus.- El Bisbat d'Oriola-Alacant demana a les seues parròquies que extremen les mesures per a evitar contagis

20M EP

El Bisbat d'Oriola-Alacant ha demanat les seues parròquies i col·lectius eclesiàstics que, per a evitar possibles contagis per coronavirus, entre altres mesures, que en els actes de pietat se substituïsca el contacte directe amb les imatges (besapeus) per uns altres més preventius (inclinació de cap).