Zara, H&M...¿qué marcas de ropa podrían retrasar su temporada de primavera-verano por el coronavirus?

El brote de coronavirus ha infectado a más de 100.00 personas en todo el mundo y ha causado más de 3.820 muertes. A nivel económico, los efectos de la enfermedad son totalmente visibles. Aeropuertos vacíos, ciudades en cuarentena, viajes y congresos internacionales cancelados o caídas en las bolsas mundiales. Estas son solo algunas de las consecuencias económicas.

De hecho, esta mañana la bolsa española ha reportado una caída del 7% en su apertura, arrastrada por la fuerte caída sufrida en Asia. La propia OCDE ha publicado un informe donde expone la disrupción económica causada, sobre todo, por la reducción de la producción y distribución en China.

La industria textil, principal afectada

La OCDE estima que el crecimiento mundial caería en torno al 1,5% en 2020 y una de las principales industrias afectadas es la textil, ya que la epidemia del coronavirus ha conllevado al cierre de fábricas de producción que, consecuentemente, ha afectado a las cadenas de suministro de la industria de la moda.

En este sentido, tal y cómo recoge Quartz, Inditex y H&M podrían ser especialmente vulnerables, de acuerdo con el análisis de la firma financiera UBS. Los gigantes de la moda pueden tener mayor riesgo de reportar problemas económicos debido al retraso de la cadena de suministro.

De acuerdo con UBS, el mercado de China representa el 50% del valor total de los productos que vende H&M, mientras que para Inditex supone el 10% de su valor total.

¿Problemas de abastecimiento?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido, tras un estudio divulgado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que la contracción de la producción en el país asiático ha tenido un fuerte impacto en la actividad económica de todo el mundo. Cerca de 50.000 millones de dólares es la cifra estimada de pérdidas.

¿Estas consecuencias podrían retrasar las próximas temporadas de primavera-verano en marcas como Zara o H&M? El presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX), Eduardo Zamácola, aseguraba hace unos días que puede que algunas empresas del sector textil encarezcan el precio de sus productos por el impacto económico del coronavirus.

No obstante, advertía, esto sería un error. Además, Zamácola señalaba que la próxima temporada no se vería afectada porque las marcas ya cuentan con sus productos en los almacenes y han tomado medidas de contención económica, por lo que todavía no puede hablarse de problemas de abastecimiento en la industria textil española.