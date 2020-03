L'atropellament es va produir per causes que s'estan investigant sobre les 20.50 hores d'aquest diumenge en aquesta cèntrica via de València.

Fins al lloc es va desplaçar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va assistir el vianant, de 42 anys, per politraumatisme i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital Doctor Peset de València.