Comença el judici pels contractes amb Gürtel per la visita del papa

L'Audiència Nacional jutja des de hui a l'expresident de les Corts Valencianes i exdirector general de la Policia, Juan Cotino, i a una vintena de persones més per la suposada contractació irregular d'una empresa de Gürtel per a actes celebrats per la visita del papa Benet XVI a València en 2006.

El judici, que està previst que es prolongue fins al 4 de juny, se centra en el lloguer de pantalles, manteniment i megafonia, el cost de la qual –7 milions d'euros– suposadament va ser fixat pels imputats, els qui presumptament van decidir que ho assumira l'ens públic RTVV, que al seu torn l'adjudicaria a través de Teconsa, empresa pantalla de Gürtel.

Abans de la celebració del judici, la Fiscalia Anticorrupció ha aconseguit acords de conformitat amb més d'una desena dels 23 acusats que s'asseuran en la banqueta, pel qual es compromet a rebaixar-los la petició de pena a canvi de la devolució dels diners dels quals s'hagen beneficiat i del reconeixement dels fets pels quals se'ls acusa.

Entre els acusats que han rebutjat el pacte destaquen Cotino, que s'enfronta a una petició del fiscal d'11 anys de presó, i els capitostos de Gürtel, Francisco Correa (38 anys de presó) i Pablo Crespo (37). Mentrestant, entre els qui l'han acceptat, figura Álvaro Pérez, àlies ‘El Bigotes’ (37), la mà dreta de Correa a València.