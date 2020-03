Lucas i Lucía són els noms més posats a la ciutat de València

Els noms tampoc són ja el que eren. Lluny del santoral i de la tradició valenciana d'uns altres temps, els José, Vicente, Carmen i Amparo han donat pas a Lucas, Mateo, els dos més posats als xiquets nounats a València, i a Lucía i Sofía, els que més triomfen per a les xiquetes. Així consta en les dades del padró municipal actualitzades a 1 de gener de 2019 i que corresponen a l'exercici anterior.

Pel que respecta als xics, després dels dos primers esmentats anteriorment figuren, per aquest ordre, els de Martín, Pablo, Marc, Daniel, Alejandro, Adrián, Hugo, David, Diego i Pau. Amb menys casos però també entre els més freqüents per als bebés apareixen Álvaro, Marcos, Jorge, Javier, Mario, Leo, Nicolás, Bruno, Carlos, Guillermo, Héctor, Sergio i Francisco.

En el cas de les xiquetes, després de Lucía i Sofía, els noms més posats són, també per aquest ordre, Martina, María, Julia, Paula, Emma, Aitana, Carmen, Sara, Carla, Alba, Daniela, Valentina, Noa, Vega, Olivia, Inés, Laia, Marta, Vera, Ana, Adriana, Valeria i Blanca.

Aquestes denominacions contrasten amb els noms més freqüents en el total de la població de la ciutat. En el cas dels homes, el més comú és José, seguit d'Antonio, Francisco, Vicente, Manuel, Carlos, Javier, David, Rafael, Pablo, Alejandro, José Luis, Miguel, Juan, Jorge, Daniel, Enrique i Sergio. Els noms més freqüents de dona a València són, per aquest ordre, María del Carmen, María, Carmen, Amparo, Josefa, María José, María Dolores, María Pilar, María Teresa, Isabel, Ana, Ana María, Laura, Marta, Cristina, Pilar, María Amparo i Lucía. Curiosament, en aquest cas, tanca la llista el nom més comú entre les nounades.

En el cas dels primers cognoms més freqüents a la ciutat, hi ha poc marge per a la sorpresa. Lidera la llista García (22.217 persones), seguit de Martínez (19.575), López (12.369), Pérez (12.160), Sánchez (9.855), González (8.282), Gómez (7.737), Fernández (7.576) i Rodríguez (7.236). A més distància segueixen Navarro, Ruiz, Muñoz, Hernández, Moreno, Jiménez, Martín, Romero, Gil i Díaz.

Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l'última actualització del padró municipal, que deixa el total d'habitants de la ciutat en 795.736 habitants. La xifra s'ha mogut poc en els últims anys, després de la pèrdua de població registrada arran de la crisi econòmica.

De fet, només entre 2006 i 2011 la ciutat va superar la barrera dels 800.000 residents. El màxim històric es va registrar en 2009, amb 815.440 habitants. Des de llavors, el nombre de persones que viuen a la ciutat ha caigut any rere any, per a tornar a créixer, amb alts i baixos, i estabilitzar-se en la xifra actual.

Per districtes, el més poblat és Quatre Carreres, amb 73.915 habitants, encara que també es tracta del més extens del terme municipal. A continuació figuren Camins al Grau (65.451), Patraix (57.783), Poblats Marítims (55.843), Rascanya (53.570) i Jesús (52.623).

L'Oficina d'Estadística també inclou en aquesta sèrie de dades magnituds com les vies urbanes de la ciutat amb major nombre de residents empadronats l'any passat, que coincideixen amb les de major longitud.

En aquest llistat, la més poblada és l'avinguda del Cid, amb 5.439 veïns, seguida de Blasco Ibáñez (5.382), avinguda de Burjassot (4.831), el carrer Sant Vicent Màrtir (4.682) i les avingudes Pérez Galdós (4.648), Port (4.639), Primat Reig (4.551) i Peris i Valero (4.448). Completen la llista el carrer Sants Justo i Pastor (4.364) i les avingudes Constitució (4.290), Peset Aleixandre (3.641), Juan Ramón Jiménez (3.595), les avingudes de França (3.448), Maestro Rodrigo (3.431), Arxiduc Carles (3.270), Ausiàs March (3.203) i Pintor Maella (3.199).