Tu horóscopo diario: lunes 9 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 9 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si comienzas un viaje hoy, te llevará a algún lugar en el que te hallarás muy a gusto, será una experiencia muy gratificante que te reconciliará mucho con la vida. Todo saldrá sobre ruedas y vas a hallar incluso la manera de ampliar tus horizontes.

Tauro

Los trabajos que hoy te encomienden serán bastante entretenidos y eso te va a hacer pasar una buena jornada, no te costará demasiado terminar esas labores que además serán, de alguna manera, un paso adelante en tu carrera profesional.

Géminis

Jugar con la media verdad es algo peligroso que alguien puede querer utilizar en tu contra, seguramente por envidia. Pero no debes prestarte a entrar en ningún juego ni comentario. Ve a lo tuyo sin dar ninguna oportunidad a esas personas.

Cáncer

Las respuestas que hoy darás a una persona sobre un tema delicado no le van a gustar, pero no debes de sentirte culpable por ello, porque no estarás mintiendo, simplemente aplicarás ciertas normas que todos deben cumplir. Hazlo de manera lo más empática posible.

Leo

Quizá te levantes con un poco de cansancio o mal humor y encares el lunes con pereza. Pero en el transcurso de una reunión te vas a poner las pilas, porque alguien estará muy pendiente de tus reacciones. Necesitas demostrar que puedes con algo complicado.

Virgo

La luna llena en este signo hoy dota de una especial energía y sentido de lo que va más allá, una intuición rara y casi mágica a estos nativos. Podrán averiguar cosas que pueden ser muy sorprendentes e inspiradoras y que les abran caminos de aprendizaje.

Libra

No debes permitir que el comentario de alguien enturbie la relación con un amigo o con alguien a quien tienes mucho aprecio. Tu sabes que las palabras se las lleva el viento y que lo que importa son los hechos. Tómate un respiro del móvil, apágalo.

Escorpio

Puede que hoy haya bastante confusión tu interior porque no acaba de aclararse un tema sentimental que ha quedado pendiente tras una conversación tensa. Date un paseo y pon tu mente en blanco. Cuanto más te alejes del problema, más claro lo verás.

Sagitario

Alguien te va a acoger hoy con los brazos abiertos y esa sensación cálida y afectuosa te va a venir muy bien para compensar algún pequeño contratiempo que puede surgir a lo largo del día. Déjate querer sin poner ningún tipo de barrera.

Capricornio

Debes estar más pendiente de tu salud de lo que habitualmente estás, porque ahora será necesario que te hagas un pequeño chequeo para poner a punto y mejorar algunos aspectos de tu organismo. Quizá te has dejado llevar por la pereza.

Acuario

Hay cambios inesperados alrededor, quizá en un familiar que tendrá que variar sus hábitos de vida y eso, aunque no lo quieras, también va a cambiar los tuyos. Asúmelo cuanto antes y organízate para que tu día a día se vea lo menos afectado posible.

Piscis

Puedes hacer hoy un contacto muy interesante en una reunión social a la que vas a acudir o simplemente trabar una nueva amistad en un lugar al que acudes habitualmente solo o sola. Será positiva, pero no la idealices de momento. Deja que fluya.