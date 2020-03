Detenido un hombre por hacerse pasar por Policía en Palma

Según ha informado Policía en un comunicado, el suceso se produjo alrededor de las 03.40 horas de este martes, cuando se personó en el domicilio de una mujer que no conocía y se identificó como agente, mostrando a través del videoportero lo que parecía ser una placa, argumentado que se habían producido malos tratos.

No obstante, a la mujer le despertó sospechas y llamó al 091 para confirmar si se trataba o no de un policía. Al no tener constancia que un funcionario estuviera actuando en la zona, una patrulla se desplazó hasta el lugar, localizando en la misma calle a un hombre, que fue detenido.

Además, la Policía ha explicado que al ser preguntado el detenido por los hechos descritos aseguró a los agentes que había un hombre que se identificaba como 'Policía del Grupo de Familia' e intentó abandonar el lugar.

En ese mismo momento, los agentes fueron requeridos por un vecino, quien les informó que el hombre con el que hablaban decía ser policía y había llamado a su puerta pidiéndole la documentación mostrándole una supuesta placa, pero que creía que lo que le había enseñado era la imagen de una placa en un móvil.

Entonces, a petición de los agentes el presunto autor desbloqueó el móvil, pudiendo ver los agentes como en la pantalla aparecía una única imagen, una placa de Policía.

ACTUACIÓN SIMILAR EN FEBRERO

La Comisaría de Distrito Centro es la que se ha hecho cargo de la investigación, dado que había recibido denuncias y llamadas por hechos similares en las últimas semanas.

Así pues, prosiguiendo con las gestiones, se pudo acreditar que el pasado día 19 de febrero el detenido realizó una actuación similar en un local del Coll d'en Rabassa.

En esa ocasión, ha comentado la Policía, el presunto autor de los hechos acudió acompañado de un segundo varón y una mujer, portando uno de los varones una supuesta placa policial en el pecho colgando de una cadena que rodeaba su cuello y, mediante el engaño logró que un cliente se dejase cachear, al localizar marihuana entre sus ropas se la intervinieron y, a continuación, abandonaron el lugar.

Finalmente, la investigación continúa en estos momentos abierta a la espera de identificar al resto de implicados y determinar si son responsables de hechos similares en distintos puntos de Palma en las últimas semanas.