Este es el top 15 de "directivas decisivas" en España

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha elegido a las 15 "directivas decisivas" de España entre las que se encuentran Ana Botín, María Dolores Dancausa, Belén Martín y María Río, entre otras, coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

No se trata de una clasificación sino que el estudio realizado por el Instituto las muestra por orden alfabético.

Así, el TOP 15 de Directivas Decisivas en España del Instituto Coordenadas está formado por Ana Botín, presidenta de Banco Santander; María Carceller, directora general de Rodilla; Fuencisla Clemares, directora general de Google España; María Dolores Dancausa CEO de Bankinter; Sol Daurella, presidenta de Coca Cola European Partners; Sabina Fluxá, directora general de Iberostar; Sara Harmon, directora general de Linkedin España y Portugal; Belén Martín, directora general de Restalia; María Río, directora general de Gilead España; Marie Eve Rougeot, directora general de Famosa; Cristina Ruiz, directora general de IT de Indra; Olga Sánchez, CEO de Axa Seguros España; Ángeles Santamaría directora general de Iberdrola España; Susana Voces, directora general de Ebay España y María Victoria Zignoni, directora general de Downstream en Repsol.

Ana Botín ha puesto en marcha, entro otros logros, la digitalización operativa, que permitirá a la entidad competir en el mundo de los servicios financieros, en un escenario de inevitables concentraciones bancarias.

En el año 2012 la cadena de sándwiches Rodilla estaba al borde del concurso de acreedores. El grupo cervecero Damm tomó entonces el control de la compañía y puso a María Carceller, con amplia experiencia en el sector de consumo al frente. Hoy es la cadena de restauración que más crece de España.

Fuencisla Clemares ha puesto a Google en el camino de la inteligencia artificial, la de los mecanismos que no solo acumulan información, sino que también la interpretan, lo que cambiará la vida de millones de personas.

María Dolores Dancausa ha logrado en Bankinter un crecimiento sostenido a base de su propio sustento orgánico y no por adquisiciones. Aunque en las últimas semanas ha comprado EVO, un banco prácticamente digital. Una decisión estratégica, de cara a unirlo con su propia operadora de banca online Coinc y crear la base de una plataforma innovadora de banca de futuro digital.

Coca Cola

Sol Daurella ha sido la ejecutiva decisiva para que el gigante Coca Cola disponga de una de las mejores redes de embotellador de su producto en todo el mundo. Coca Cola European Partners opera en trece países, produce más de 14.000 millones de litros de bebidas y factura más de 11.000 millones de euros.

Desde que Sabina Fluxá tomó la dirección de Iberostar apostó por la calidad como base diferenciadora en el negocio hotelero y ha dotado de los mejores servicios y prestaciones a sus 120 hoteles repartidos por 35 países, con una inversión superior a los 500 millones de euros.

Sara Harmon ha convertido Linkedin en algo mucho más decisivo que un sitio de búsqueda activa de empleo. Lo ha posicionado como el sitio donde están los que buscan mejorar su situación profesional. El canal por el que millones de profesionales directivos, autónomos, emprendedores y empresarios buscan oportunidades de mejora a todos los niveles.

Belén Martín, al frente del día a día de Restalia, y con tres marcas de fuerte impacto como 100 Montaditos; La Sureña y TGB The Good Burger, ha revolucionado por completo el mundo de la restauración organizada, redefiniendo por completo la categoría y consolidando el mundo y la cultura de la tapa como un activo gastronómico de primera magnitud.

La hepatitis C es una enfermedad en vías de erradicación en España gracias a la generación de fármacos desarrollados por Gilead, que dirige María Río. Pero tener el medicamento milagro no bastaba; había que incardinarlo en el sistema sanitario español de una forma eficiente y sostenible y esa ha sido la trascendencia de la labor de Río al frente de Gilead España.

En 2015, la empresa juguetera Famosa tenía sus cuentas teñidas de rojo. En 2017 registró beneficios. La diferencia entre un ejercicio y otro es que en el segundo ya estaba Marie Eve Rougeot al frente de la empresa. En tiempo record ha cambiado el modelo de negocio, se ha abierto a los mercados internacionales, ha renovado el catálogo, ha impulsado las marcas y ha logrado romper la tradicional estacionalidad del juguete en España.

La digitalización es el gran reto de las empresas, sean del tamaño que sean y operen en no importa qué sector. Cristina Ruiz, al frente de la división de IT de Indra ha creado una del as plataformas de transformación digital más avanzadas del mercado, Minsait, convertida ya en filial del Grupo y cabecera de toda la innovación multidisciplinar de Indra en tecnologías d e la información.

AXA

Olga Sánchez, CEO de Axa Seguros España, es la primera mujer que alcanza la cúspide de la gestión en el mundo de los seguros en España. Ha sido uno de los pilares de la expansión del grupo asegurador francés en España y su influencia se ha extendido por todas las esferas del grupo en Europa.

Ángeles Santamaríal lidera en España desde Iberdrola la descarbonización de la producción eléctrica como pieza esencial para hacer frente a la amenaza del cambio climático y la implantación de las redes inteligentes de distribución eléctrica como base para la sostenibilidad del suministro energético.

Susana Voces ha logrado que en España Ebay haya dejado de ser solo un sitio de compra venta entre particulares para convertirse en una plataforma cada vez más eficiente de e-commerce para pequeños negocios y pymes.

Por último, María Victoria Zingoni es una de las directivas con mayor proyección dentro de Repsol, donde ha pasado de responsable de relaciones con los inversores a dirigir todos los negocios que genera el petróleo desde que entra en las refinerías hasta que llega a los clientes finales.

Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del instituto Coordenadas considera que “este trabajo desde la perspectiva de género visualiza al altísimo nivel profesional al que han llegado las directivas españolas, capaces de protagonizar y liderar los cambios más significativos en la vida de muchas empresas, de asumir los más complejos retos y de tomar decisiones de verdadera trascendencia e impacto. Lo que evidencia que las políticas de igualdad aflorarán en el futuro excepcionales mujeres que liderarán el mercado”.