Miles de personas muestran en Valladolid "la fuerza imparable" de la mujer y visibilizan su precariedad laboral

La manifestación ha comenzado en la Plaza de Fuente Dorada a las 12.00 horas y ha recorrido las calles de Ferrari, Plaza Mayor, de Santiago, Plaza Zorilla, de Miguel Íscar, Plaza España, de López Gómez, Plaza de la Universidad, de Arzobispo Gandásegui, para finalizar en la Plaza de Portugalete sobre las 14.00 horas, donde se ha leído un manifiesto.

En ella han estado presenten el secretario general de CCOO, Unai Sordo y el de Castilla y León, Vicente Andrés; la presidenta de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García; la senadora socialista, Teresa López; la eurodiputada por Cs, Soraya Rodríguez; o el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, entre otros.

La presidenta de Foro Feminista, Nina Infante, ha señalado que el 8M es el día de la reivindicación de todas las mujeres del planeta, sean de donde sean, y de "hacer honor" a las que han precedido "esta lucha" en otras ocasiones, porque el feminismo es "una fuerza imparable".

Asimismo, la secretaria de Política Social y Vivienda de CCOO, Inmaculada de Pablo, ha indicado que esta manifestación es una reivindicación "de hoy y de ayer" porque "parece" que el tiempo "no mejora" la igualdad, algo que "es un compromiso de hombres y mujeres" pero son ellas las que "deben" reivindicarse en mayor medida porque son la que sufren la desigualdad retributiva, laboral, educativa, etc.

Además, ha explicado que "hoy es un 8 de marzo más" pero lo que de verdad se necesita es un compromiso de la sociedad para reivindicar el derecho a la igualdad "los 365 días".

Ritmos de una batucada han acompañado los lemas que se han podido escuchar, como "sola y borracha quiero llegar a casa", "machista el que no bote", "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" o "hay que quemar la conferencia episcopal", entre otros.

También se han repartido pegatinas con el eslogan "vivas, libres e iguales" y se han podido ver numerosas pancartas que decían "mi cuerpo no pide tu opinión", "tranquila hermana, esta es tu manada", "strong as a woman", "yo seré lo que quiera ser", "hasta el culo de tanto machirulo" o "a mí también me gustan las mujeres y no las acoso".

Cristina Vielba, de 22 años, es una de las chicas que ha decidido acudir para manifestarse contra la violencia machista o las violaciones en grupo ya que "no se toma todo lo en serio que debería". Es el tercer año que esta joven se reivindica este 8M y este domingo ha podido ver a menos gente, cree que "por el coronavirus" pero a la gente se le olvida que "por violencia machista han muerto muchas más personas".

Las autoridades también han decidido apoyar esta causa, como es el caso del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha comentado que el 8M es un día importante para poner el acento en las cosas que "aun suponen barreras y dividen a esta sociedad" como son la brecha salarial, la violencia de género, la discriminación de la mujer en determinados puestos de trabajo o la falta de corresponsabilidad del hombre en el hogar.