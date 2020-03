Carolina Durante: "Para dedicarse a esto hay que caer en gracia y una vez dentro es como descubrir un mundo nuevo"

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el batería del grupo, Juan Pedrayes, que junto a sus compañeros Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo) y Mario del Valle (guitarra), desembarcarán dentro de unos días en la sala Zahora Magestic de la capital ciudadrealeña.

Tras casi un año de la publicación de su primer disco de nombre homónimo Pedrayes ha indicado que "algo" esperaban aunque no tanto respecto a la repercusión que ha tenido este su primer álbum. "Eso se ve a hora en la gira de salas donde la peña canta todas las canciones. Mejor indicador que ese no hay".

El batería de la banda ha afirmado que el grupo no siente que con este disco necesitaba reivindicar que no era flor de un día. "Tampoco pensamos mucho en eso", ha señalado, para añadir que en parte esta es la razón por la que decidieron no incluir los primeros EP's que les encumbraron en su primer álbum.

NUNCA PENSABAN EN QUIÉN LO IBA A ESCUCHAR

"No los incluimos un poco por la cosa de que si ya estaba editado en físico y publicado, consideramos que ya estaba bien y no íbamos a regrabar ningún tema para incluirlo en el disco", ha argumentado, para añadir que cuando lo compusieron no pensaron en quién lo iba a escuchar y quien no.

No obstante, ha reconocido que Carolina Durante tiene un público de "muy diversas edades" desde niños muy pequeños a gente mayor a la que la música que ha creado el grupo le recuerda a la que escuchaba en los años 80. "Viene gente de un rango de edad muy variado a los conciertos".

Sobre su estilo musical, el batería de Carolina Durante ha indicado que encajaría dentro del 'Noise pop' aunque cada miembro del grupo escucha música "completamente diferente", las etiquetas no les importan mucho y sus canciones van desde temas más rápidos a otros pop "más ñoños".

Así, ha fijado como grupos de referencia para la banda conjuntos españoles como Los Punsetes o Triángulo de Amor Bizarro o bandas inglesas como The Jesus & Mary Chain. "Principalmente esos pudieran ser nuestra referencias", ha manifestado el batería de Carolina Durante.

NO HAY UN MÉTODO ESPECÍFICO

Respecto a la forma en la que llevan a cabo sus composiciones, Pedrayes ha señalado que de las letras se encarga Diego, el cantante, y que la música la hacen entre todos partiendo de una idea que luego van desarrollando aunque no tienen un "método específico".

Con todo, los planes de futuro de la banda pasan, según ha adelantado por intentar sacar un nuevo EP o un single antes del verano, dejando ya el nuevo disco aparcado para el 2021.

Preguntado por el panorama musical español, ha indicado que para dedicarse a la música "hay que caer en gracia", dar muchos conciertos y conceder muchas entrevistas. "Hay que andar moviéndose mucho pero si no caes en gracia(...)lo importante es que te contraten los promotores".

"Nosotros sí que lo hemos conseguido pero tenemos muchos colegas que están puteados", ha reconocido, para reconocer que ellos han podido conseguir vivir de la música y que una vez dentro es como descubrir un mundo que no esperábamos que fuera así".

Finalmente, sobre sus conciertos, Pedrayes ha reconocido que nos se preparan "mucha cosa" pero que si que han notado que como vienen girando sin parar desde hace dos años han mejorado. "Tenemos más agilidad a la ahora de encadenar temas y los tememos muchos más rodados", afirma, para agregar que la gente que les sigue desde hace tiempo les dicen que han evolucionado y suenan mejor ahora.