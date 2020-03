El número dos del PPdeG advierte del "riesgo" de que "el multipartito sea liderado por el BNG" en la Xunta

En una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press, ha manifestado que el objetivo de su partido es que Galicia "siga siendo una autonomía seria, rigurosa, moderada, solvente" y "que cumpla con sus obligaciones".

"Ese es nuestro modelo, mientras que lo alternativo es el del multipartito que quiere fragmentar y dividir a la sociedad y traer a Galicia problemas que hoy no tenemos", ha subrayado, al tiempo que ha apelado a "apostar por un líder experimentado" como el actual presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Para Tellado, el también presidente del PPdeG es "reconocido y reconocible" y se presenta "con un balance de gestión y con un proyecto que está más vivo que nunca". "Un presidente libre, para el que Galicia está por encima de la lucha entre partidos", ha añadido.

En cuanto a las encuestas, ha dicho que se observa una tendencia al alza del BNG y un "hundimiento" del PSdeG, que se explica "cuanto mayor es el conocimiento" de su candidato, Gonzalo Caballero.

En este sentido, ha advertido de que "es peligroso", porque el nacionalismo del Bloque "quiere traer a Galicia la inestabilidad que ha generado en Cataluña". "El riesgo de que el multipartito sea liderado por el BNG es real", ha apuntado.

Sobre la coalición entre Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas municipalistas (bajo la marca Galicia en Común-Anova Mareas), el secretario general del PPdeG asegura que "es la misma" alianza que firmaron en 2012 con Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y en 2016 con En Marea, cuyo grupo parlamentario se fragmentó definitivamente en verano de 2019.

"No podemos saber lo que va a pasar, pero sí lo que habría pasado. Si Alberto Núñez Feijóo no hubiese ganado, Villares -candidato de En Marea en 2016- sería presidente, con un grupo que abandonó el partido y con un Leiceaga -el candidato socialista- que marchó a Madrid hace unos meses", ha explicado.

200 MILLONES DEL IVA

En la entrevista con la Radio Galega, Tellado no ha descartado que la Xunta lleve al Gobierno central ante los tribunales por los 200 millones de una mensualidad del IVA de 2017 antes de las elecciones del 5 de abril.

"Si tenemos que acudir a la vía judicial, así lo haremos, y está a punto de acabar ese plazo de ese mes que se le otorgaba al Gobierno para dar una respuesta o positiva o negativa (al requerimiento previo), y por lo de ahora lo que obtuvimos es silencio, que es otra forma de reírse de los gallegos", ha afeado el secretario general del PPdeG.

No en vano, también ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no quiere resolver el problema de la industria electrointensiva", que afecta a la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), y ha recordado que el líder del PP, Pablo Casado, ofreció al Ejecutivo aprobar este mismo mes el estatuto con las alegaciones que consensuaron los gobiernos gallego, asturiano y cántabro.

"Esto no es una cuestión de lucha entre partidos. Para nosotros es una prioridad, porque en Galicia afecta a 5.000 puestos de trabajo directos", ha señalado.

Asimismo, Tellado ha recriminado al PSOE su posición en este asunto, ya que esta semana "votó en contra" de una iniciativa del PP en el Senado. "¿Y qué hicieron los senadores del PSdeG? No votaron. ¿Pero por qué no votaron? No votaron porque no estaban en el Senado. Estaban en el Hotel Palace aplaudiendo al señor Gonzalo Caballero, que impartía una conferencia", ha censurado.

EL PP "COMPARTE LA REIVINDICACIÓN" DEL 8M

En relación con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, el secretario general del PPdeG ha asegurado que el partido "comparte la reivindicación de una sociedad más justa, más igualitaria", donde hombres y mujeres convivan "en pie de igualdad".

"Por lo tanto, compartimos la reivindicación y el anhelo de esos hombres y mujeres que hoy salen a la calle a defender una igualdad efectiva y real", ha manifestado.

Eso sí, ha abogado por "evitar que la lucha por la igualdad sea un elemento de confrontación entre los partidos". "Que nadie trate de apropiarse, de patrimonializar una reivindicación que es común a nuestra sociedad y que desde luego no nos debe separar, sino que nos debe unir", ha sentenciado.