Suben a 13 los muertos y a 589 los contagios por coronavirus en España, con 3 focos importantes: La Rioja, Madrid y País Vasco

El número de casos de contagio por coronavirus en España se ha elevado este domingo hasta los 589 positivos y 13 fallecidos, con tres focos principales localizados en tres comunidades autónomas: La Rioja, Madrid y País Vasco.

A pesar del incremento diario de los casos en un 20%, la situación no está "descontrolada ni muchísimo menos", ya que los principales focos se tratan de casos conocidos "previos" y localizados en esas zonas, ha aclarado este domingo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Estos tres focos concentran el 60% de los casos de coronavirus en España. En el caso de La Rioja está localizado en el municipio de Haro, "un foco delimitado en un grupo bien identificado", ha explicado Fernando Simón.

Este domingo, la Guardia Civil se ha desplazado hasta esta localidad riojana para notificar el aislamiento a los vecinos que acudieron hace dos semanas a un funeral en Vitoria y que han sido puestos en vigilancia activa.

El segundo foco está en Madrid, concretamente en la localidad de Valdemoro, "donde la mayoría se asocian al caso de los centros de mayores", ha dicho Simón. Se trata de un grupo "bien identificado y permite asociar bien los casos que van apareciendo", ha agregado el portavoz. Respecto al brote declarado en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, Simón ha especificado que "no parece ser un foco activo e importante, lo que no quiere decir que no haya que tomarlo con cuidado".

Respecto al tercer foco, el del País Vasco, lo que más preocupa a Sanidad es que "hay brotes relacionados con profesionales sanitarios", aunque los casos están localizados.

13 muertos, 8 solo en Madrid

La Comunidad de Madrid continúa siendo la más afectada en número de casos de coronavirus, con 202 contagiados y ocho fallecidos, seguida del País Vasco (102 casos y 2 muertos) y La Rioja (55 casos).

Los tres últimos fallecidos corresponden a tres hombres de avanzada edad y con patologías previas: un varón de 77 años que permanecía ingresado en la UCI del Hospital de Torrejón; otro de 88 años que ha fallecido en el Hospital del Sureste; y otro de 73 años que ha muerto en la Fundación Jiménez Díaz.

Fase de contención

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "España continúa en fase de contención" de la enfermedad y ha subrayado que el aumento de casos diarios es "el esperado".

Illa ha reconocido que en España "hay un incremento de casos" pero ha continuado centrando el foco de las actividades "en la contención", con tres zonas concretas en las que están "centrando los esfuerzos": la Comunidad de Madrid, el País Vasco y La Rioja.

"Seguimos estando en fase de contención, con un seguimiento diario de cómo evoluciona la situación para ir adaptando las medidas. La activación de medidas excepcionales requiere un análisis cualitativo que hacemos a diario", ha manifestado.