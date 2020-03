UGT señala que muchos de los sectores feminizados tienen mayor precariedad y brecha salarial

El sindicato ha analizado los distintos sectores económicos de la Comunidad. Según UGT, el de servicios a edificios y jardinería y el de otros servicios personales, que registran más mujeres que hombres, son ejemplos claros de áreas con una importante brecha, precariedad y empobrecimiento de las mujeres.

Sin embargo, en el otro extremo se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos y las administraciones públicas son sectores están también muy feminizados pero su brecha salarial es escasa.

El sindicato sostiene que esta brecha tiene diversas causas, algunas culturales y otras que atañen al funcionamiento del mercado laboral e incluso a las decisiones de las administraciones públicas.

Por ello, UGT-Aragón ha reclamado que se realice una orientación educativa que informe objetivamente del mercado laboral, sus perspectivas y las tareas reales a realizar, así como la puesta en marcha de una contrarreforma laboral que limite los niveles de precariedad.

También ha insistido en la necesidad de una negociación colectiva que analice las retribuciones de cada una de las categorías profesionales en función de la cualificación requerida y que los planes de igualdad se extiendan a todas las empresas, independientemente de su tamaño.

En este sentido, UGT ha opinado que, sobre todo en lo que respecta a cubrir con planes de igualdad a las empresas pequeñas, habría que empezar a hablar de redactarlos territorializados y sectorializados. Asimismo, ha recalcado que es necesaria una ley de igualdad salarial que impulse la transparencia tanto en la selección de personal como en la promoción y la atribución de retribuciones complementarias.

El sindicato ha insistido en la necesidad de unas políticas públicas que no limiten los precios de los servicios externalizados en función de la composición de género de los trabajadores de esos sectores y de la extensión de servicios públicos que no impongan a las familias la interrupción de carreras profesionales para los cuidados. Asimismo, ha precisado que hay que compensar las interrupciones de carrera laboral no deseadas a la hora de calculas las pensiones.

OCUPADOS

UGT ha subrayado que, en Aragón, las mujeres suponen el 45 por ciento del total de ocupados, pero están sobrepresentadas en sectores industriales y en ocupaciones de carácter técnico y se concentran en el empleo asalariado del sector público, con menos presencia que los hombres en el trabajo por cuenta propia.

Según el informe de la central sindical, la calidad del empleo de las mujeres es peor que la de los hombres. Sufren sobre todo el empleo a tiempo parcial, que se ha disparado durante la crisis. Solo el 37 por ciento de las mujeres tiene un empleo indefinido a tiempo completo, frente al 59 por ciento de los hombres.

El trabajo a tiempo parcial no es definido como el preferido y es involuntario en más del 50 por ciento. El hecho diferencial para las mujeres es la proporción importante de las que lo aceptan para el cuidado de otras personas.

La brecha salarial es mayor en Aragón que en España, aunque ha disminuido globalmente en los últimos años, ha aumentado en los estratos de salarios más bajos, incrementando la desigualdad y feminizado la pobreza.