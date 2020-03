Vox clama en Vistalegre contra el feminismo, que considera "radical" porque quiere a las mujeres "sumisas"

Vox no cree en el feminismo. Eso quedó bastante claro en el tercer asalto de Vistalegre. El partido liderado por Santiago Abascal convocó un acto este domingo en contraprogramación con los del 8-M para marcar distancia especialmente con PP y PSOE. Ambos partidos sí acuden a las manifestaciones, pero Vox va a otro ritmo. "No somos víctimas y nos representa un día pensado por y para la extrema izquierda, donde las consignas más repetidas hablan de subvertir el orden del mundo y donde se colectiviza a la mujer y se nos presenta como parte de un movimiento social", rezaba el manifiesto de la formación. Y bajo esa premisa discurrió el evento.

En su intervención, Santiago Abascal fue recibido como un líder inamovible. No sin críticas de otros sectores del partido, el presidente de Vox revalidó este sábado el cargo y este domingo tomó la palabra para insistir en lo que ya se planteó en los dos actos anteriores en Vistalegre. Entre agradecimientos y recuerdos, Abascal definió Vox como un "fenómeno político" que ha aguantado "la peor campaña". De ella culpó tanto a los medios de comunicación como a las demás formaciones políticas. Consideró, de hecho, que los medios "alientan" las "agresiones" contra Vox.

"También va a estar nuestra voz en el Parlamento de la tierra vasca y de la tierra gallega", prosiguió Santiago Abascal. "Estáis aquí por España", dijo, antes de añadir que Vox ha venido al panorama político "para que España gane con nosotros". Eso sostuvo en el primer y en el segundo evento, y lo repitió en el tercero. El presidente lamentó la "manipulación" de los mensajes de los suyos, pero "hoy podemos decir que somos la única alternativa para defender a España de los enemigos de la nación".

Para Abascal, el Gobierno actual "ha nacido de la mentira" y ellos quieren combatirlo, y también a los "medios de manipulación". En ese proceso incluyó también al PP, en un intento por alejarse de Pablo Casado. Así, acusó a Pedro Sánchez de "fraude". Vox, siguió, está para "decir basta". Incidió además en el ya famoso "derechita cobarde" para referirse a los populares por sumarse a las manifestaciones del 8-M. "Estamos dispuestos a defender España hasta las últimas consecuencias", sentenció con un lenguaje incluso más beligerante que en otras ocasiones.

No dejó pasar la oportunidad de asegurar que Vox está "para defender la soberanía nacional". Asimismo, esgrimió que los políticos presos por el procés son "criminales" que han hecho "mucho daño" a Cataluña. Hiló eso, además, con su defensa y apoyo a Grecia "en la defensa de sus fronteras" para impedir la entrada a refugiados desde Turquía. "Tarde o temprano acabarán en la cárcel aquellos que quieran destruir la soberanía y la libertad de los españoles", terminó.

Javier Ortega Smith no se quedó atrás. El secretario general de Vox fue de los más aplaudidos. Comenzó recordando a los pilotos de la Patrulla Águila fallecidos recientemente. A partir de ahí, su speech giró, como otros, en torno al "patriotismo". Porque, aseveró, "a España se la defiende por cielo, tierra y mar". Habló, cómo no, del 8 de marzo. "Es una fecha para olvidar, porque el 8 de marzo de 1917 comenzó la Revolución Rusa", sostuvo, en una oposición tajante "a la lacra del comunismo que hoy seguimos sufriendo". Ortega Smith reivindicó la "unidad" de Vox, con unas cuentas "claras y saneadas". Y terminó con otra de las tesis más usadas por el partido: que las ayudas "lleguen primero a los españoles".

Monasterio, contra el feminismo "radical"

Pero la primera en tomar la palabra fue Rocío Monasterio. Centró su duro discurso en posicionarse en contra del "feminismo radical" que quiere a las mujeres "sumisas a sus leyes ideológicas". Para ella, ese feminismo que define, quiere a las mujeres "calladas" por ejemplo ante "el machismo de otras culturas como el islam". Así, defendió la cadena perpetua para "violadores y asesinos". En su alegato contra el feminismo recordó el caso de las menores explotadas en Mallorca, "y quién sabe si en otros lugares de España". El feminismo "radical", sentenció Monasterio, quiere "arrebatar la libertad" de las mujeres.

"El hombre no viola, viola un violador. El violador no eres tú por ser hombre"

"No hay mujer más libre que la española", sostuvo Monasterio entre los aplausos del auditorio. Justo antes de dar paso a otra de las figuras femeninas del partido de extrema derecha, Macarena Olona. Y la diputada no abandonó la línea marcada anteriormente por la portavoz en la Asamblea de Madrid. "El hombre no viola, viola un violador", empezó Olona. "El hombre no maltrata, maltrata un maltratador", continuó. Y ahí reivindicó que Vox es "la alternativa", al tiempo que proclamó que "el violador no eres tú por ser hombre".

Para Macarena Olona, Vox está "solo" frente a otros movimientos que ellos consideran "extremos". En ese punto criticó duramente a Pablo Iglesias, a los partidos independentistas..."Nos levantamos, y hablamos alto y claro". La vicesecretaria elevó el tono cada vez más: "Sin miedo a nada y a nadie". Olona llenó de calificativos sus minutos de discurso, y dijo varias veces "viva España", con la idea de involucrar en el acto a un público que acompañó los aplausos con vítores.

Ente los ponentes en el acto también estuvo el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. "Somos la única resistencia frente al consenso progre", comenzó, y definió a los independentistas y al PSOE como la "gran amenaza" para España. Garriga ve a Vox "fuerte" para los próximos procesos electorales. De este modo, insistió en uno de los mantras del partido en los últimos meses: Pedro Sánchez es "un presidente ilegítimo". A esto unió su lucha contra la inmigración porque "copa las ayudas sociales". Y eso, siguió, es un discurso "de amor por nuestros compatriotas" y no un mensaje "xenófobo".

A todos estos discurso se unieron también otros como el de Jorge Buxadé. El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo criticó el "pensamiento progre", contraponiéndolo con el programa de su formación. Para él, la izquierda se ha convertido en un "pequeño Napoleón". Y de eso "vive el separatismo". E hizo referencias a los lemas del Gobierno en este 8-M. "No queremos que las mujeres lleguen solas y borrachas a casa", sentenció.

Vox plagó, una vez más, de "patriotismo" y de críticas al resto de partidos políticos. Se quieren levantar como la "única alternativa" posible. En un año electoral y con las encuestas muy en contra en el País Vasco (en Galicia no presentan candidatura a la Xunta), el partido ha decidido dar continuidad a las estrategia: con Abascal al frente, y un discurso duro y muy beligerante.

Mantuvo el acto a pesar del riesgo del coronavirus

Vox mantuvo el acto entre el riesgo desatado por el coronavirus. Eso sí, tuvo un recado para el Gobierno. "Nos importa más la salud de los españoles que cualquier éxito político. Para Vox, España y los españoles son lo primero", ha asegurado la formación, que por ello ha difundido un mensaje por redes sociales pidiendo a sus simpatizantes "más vulnerables" que sigan el acto a través de Internet.

"Ante la epidemia de coronavirus y por responsabilidad, pedimos a nuestros militantes y simpatizantes que padezcan enfermedades crónicas (diabetes, bronquitis...) o debilitantes, que no acudan físicamente a Vistalegre y que sigan el acto por Youtube", ha publicado la formación.

Vox acusa así al Gobierno de haber obligado al partido a colocarse en la disyuntiva de tener que suspender el acto contribuyendo así "a un alarmismo perjudicial" o por el contrario continuar con la agenda prevista "tomando las precauciones posibles", como finalmente ha decidido.