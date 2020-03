Sanidad permite las manifestaciones del 8-M pese al avance del coronavirus: 10 muertos y más de 520 contagios

El coronavirus continúa expandiéndose en España, donde este sábado se han contabilizado ya 10 muertes por Covid-19, mientras que los contagios ascienden a 520. Ante este escenario, Barcelona ha pospuesto para octubre la maratón que tenía previsto celebrarse el proximo 15 de marzo. No obstante, Sanidad no ha anunciado ninguna otra medida referente a eventos masivos, por lo que se mantienen las manifestaciones previstas para este domingo con motivo del 8-M en una veintena de ciudades.

"No recomendamos a nadie nada", ha asegurado este sábado en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera", ha agregado al respecto. En este sentido, Sanidad ha argumentado que se trata de un evento con asistencia de nacionales principalmente, aunque no descarta la presencia de extranjeros, que no tiene que ver con la maratón de Barcelona, ya que esta concentraba una elevada presencia de asistentes procedentes de zonas de riesgo.

Este fin de semana, el foco que más preocupa a Sanidad se encuentra en La Rioja, donde decenas de personas se han contagiado tras asistir a un funeral en Álava. También en esta provincia vasca hay decenas de casos por este brote concreto, donde ya se han identificado a todas las personas implicadas, unas 60 en total, el foco más grande hasta ahora detectado en España.

Mientras tanto, en La Rioja, las autoridades sanitarias han puesto en marcha una serie de medidas de contención en la localidad de Haro, donde se encuentran la mayoría de los casos asociados a este foco, lo que ha obligado a aislar "manzanas completas" de un pequeño barrio.

Un barrio en cuarentena

A raíz de este contagio se ha determinado el acceso controlado al centro de salud de Haro y un refuerzo del control del aislamiento domiciliario de los afectados con patrullas de la Policía Local de Haro y de la Guardia Civil.

La consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba, ha justificado que "por un principio de precaución es necesario tomar todas las medidas excepcionales que sean necesarias para impedir la transmisión si hay ciudadanos que no sigan las recomendaciones".

Aunque no han querido aclarar si ha habido situaciones en las que se haya intentado eludir el aislamiento, sí han precisado que el incumplimiento de las medidas de aislamiento puede llevar sanciones administrativas y multas de 3.000 a 600.000 euros.

Este sábado también ha trascendido el primer contagio del Covid-19 en una prisión: se trata de una funcionaria del módulo de jardín de infancia de la prisión Madrid IV de Aranjuez, que desempeñaba su labor en dos módulos donde conviven 36 reclusas y sus hijos de hasta 3 años, que son 39 niños.

23 provincias aisladas en Italia

Fuera de España, Italia ha dado un paso más para limitar la propagación del virus y prohibirá las entradas y salidas de la región de Lombardía, así como de otras 11 provincias cercanas, lo que afectará a unos 16 millones de personas.

Se trata de un decreto del Gobierno italiano ante el aumento de casos en ese país, donde ya hay 233 muertos y más de 5.800 infectados.

La OMS, por su parte, avisaba: "Permitir la propagación incontrolada del Covid-19 no debería una opción para ningún gobierno, en tanto que puede perjudicar no solo a los ciudadanos de ese país, sino a otros países también".

"Todo esfuerzo para contener y frenar la propagación salvará vidas, dará a los sistemas de salud y a toda la sociedad más tiempo para prepararse y dará a los investigadores tiempo para identificar tratamientos efectivos y desarrollar vacunas", han añadido.