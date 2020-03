Tu horóscopo diario: domingo 8 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 8 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Echas de menos hoy cierta independencia de tu pareja porque te gustaría estar más a tu aire y no tener que dar explicaciones de ninguna clase. No debes hacérselo ver de una manera brusca, porque podría sentirse mal. Pon una pequeña excusa y date un paseo en soledad.

Tauro

Hoy te interesará apoyar alguna causa social en la que te involucras mucho emocionalmente, quizá porque alguien muy cercano está relacionado con ella o simplemente porque sientes la solidaridad y la empatía. Será algo importante para ti.

Géminis

Si tu pareja te advierte de algo o te da un consejo o una opinión sobre algo que sucederá la semana que viene y que te está preocupando, hazle caso porque serán palabras que sólo buscan tu felicidad. No te obceques con tus pensamientos y dejan que fluyan otros.

Cáncer

A pesar de que puedas tener un pequeño revés, no te dejarás vencer y sacarás todas las fuerzas de dentro de ti para superarlo. Esa es la mejor actitud ya que si crees en ti y no te dejas llevar por el desánimo ni el pesimismo, conseguirás solventar el problema.

Leo

No caigas en la tentación de discutir con un amigo o amiga por un tema externo, algo que realmente no tiene nada que ver con vuestra amistad y que corresponde a otros ámbitos. Puede que no estéis de acuerdo en muchas cosas, pero trata de dialogarlo sin excederte.

Virgo

Te darás cuenta de que la rutina empieza a ser un poco peligrosa para una relación que mantienes con una persona y que ya no es como era antes. Examina lo que realmente deseas de ella y cómo puede afectarte todo eso. Aún puedes solventarlo si lo deseas.

Libra

La ternura y unas palabras conmovedoras no estarán lejos de ti hoy. Quizá sean de alguien de la familia que te ofrece todo su amor y su comprensión. Disfruta de ellas todo lo que puedas, porque además te harán sentir muy bien contigo mismo.

Escorpio

Se desvanece un problema de comunicación si no te empeñas hoy en imponer tu criterio a todo el mundo. Es algo que debes tratar con todas fuerzas, ya que ahora te hará falta apoyo para lograr una meta y sólo lo vas a conseguir con la ayuda de los más cercanos.

Sagitario

No le des mayor importancia a un comportamiento desagradable de alguien que realmente no tiene mucho interés en tu vida ni participa de ella. Los malos humores ajenos no son tu problema, así que procura evadirte de cualquier mal rollo que no va contigo.

Capricornio

Intenta aplicar un criterio objetivo si ves en las redes sociales o lees algo que te pueda llevar a equivocarte en algún sentido. Antes de tomar una decisión de cualquier tipo, reflexiona e incluso pide opinión a personas de tu confianza que estén cerca.

Acuario

Vas a leer sobre él o ella, o alguien te hablará de una persona que puede abrir tu mente en muchos aspectos. No te dejes llevar por los charlatanes ni los que dicen que pueden arreglarlo todo, pero explora si hay algo que puedas sacar de positivo en ese nuevo conocimiento.

Piscis

Controla tu presupuesto hoy y no gastes más de lo debido por un afán de aparentar o porque te dejas llevar por alguien que tiene otro poder adquisitivo. Si te lo propones, sabrás hacerlo sin ningún problema. Por la noche, tocará reponer fuerzas en casa.