El enfado de Mercedes Milá con Telecinco por no haberla invitado a su 30 aniversario: "No quieren hablar de 'GH"

Telecinco está de celebración esta semana. La cadena más importante de Mediaset cumple 30 años, y ha decidido celebrarlo recordando a figuras y programas muy importantes que han pasado por sus platós.

Aquí hay tomate, donde comenzaron Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde, regresará el próximo lunes 9 de marzo de la mano de Sálvame, y María Teresa Campos visitará a la que fue su gran rival durante años, Ana Rosa Quintana, que terminó ganándole el pulso por la audiencia en el horario de mañana.

Sin embargo, la cadena se ha olvidado de Mercedes Milá, uno de los rostros más conocidos y emblemáticos de Telecinco durante más de una década presentando uno de los espacios televisivos más vistos de todos los tiempos, Gran Hermano.

La periodista se ha mostrado muy dolida al no recibir invitación alLa periodista se ha mostrado muy dolida al no recibir invitación alguna a la fiesta de aniversario del canalguna a la fiesta de aniversario del canal. "Resulta que celebran los 30 años de Telecinco y no he recibido ni una sola invitación. Y hacen una fiesta y hacen no sé qué y hacen no sé cuántos. ¿Tú crees que es normal?", ha asegurado Milá en una entrevista para Espècies protegides de Cadena SER.

También ha mostrado su indignación con el espacio que se le ha dado a ella y a GH en el vídeo de conmemoración del aniversario: "Han puesto un trozo del primer programa y de los concursantes. Eso sí, pequeñito en comparación con lo que significó Gran Hermano".

La presentadora, que dirigió este reality desde sus inicios hasta Gran Hermano 16 (y a excepción de GH 3, presentado por Pepe Navarro), ha encontrado la razón por la que se ha minimizado tanto la presencia del programa en el vídeo: "Ahora ellos no quieren hablar de Gran Hermano porque como tuvieron ese problema con la denuncia de la chica que... Ya sabes", ha afirmado haciendo referencia a la violación a Carlota Prado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

La repercusión de estos hechos provocó que la cadena recibiera la cancelación de los contratos con numerosos anunciantes durante la emisión de Gran Hermano VIP 7, la cancelación de GH Dúo 2, y el adelanto de Supervivientes 2020.