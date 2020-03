López Miras: "La igualdad real es autonomía, lo que va unido al empleo y en eso nadie le da lecciones al PP"

Ante un auditorio de mas de 200 personas, el presidente regional del PP, Fernando López Miras ha afirmado que "la igualdad real es la autonomía y la autonomía real es el empleo, y en ese objetivo nadie le da lecciones al PP", para añadir que "cuando la izquierda gobierna se destruye empleo y quienes más lo sufren son las mujeres, mientras que el PP crea puestos de trabajo".

"Somos los mayores defensores de la mujer quienes garantizamos el acceso al empleo, lo que significa independencia y libertad", ha afirmado López Miras, para añadir que "somos el partido de la libertad lo que se consigue solo, si hay igualdad". "El PP demuestra con hechos su apuesta por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres los 365 días del año".

López Miras ha subrayado que "somos el primer partido con presencia de mujeres en puesto de responsabilidades públicas", y ha puesto como ejemplo que "la primera alcaldesa de España, las primeras presidentas del Congreso y Senado, la primera vicepresidenta de la Comisión Europea fueron mujeres del Partido Popular". "Todos estos hitos tienen nuestro sello", ha dicho.

También el presidente de los 'populares' ha hablado de medidas, "hemos legislado para favorecer la conciliación familiar y laboral, por el autoempleo y para propiciar la incorporación de la mujer en el mundo de la empresa". Y ha hecho referencia al Pacto Regional contra la Violencia de Género, "esa lacra social" ha dicho para recordar que "la izquierda, PSOE y Podemos", se negaron a firmarlo.

López Miras ha tenido también unas palabras de reconocimiento para las tres participantes en el acto. "Estrella Carrillo, Elvira Pineda y María del Mar Abenza son tres mujeres luchadoras que les ha costado llegar donde están pero que ahora son dueñas de su propio destino".

"Nos conformamos con los logros conseguidos. Sabemos que existen demandas y necesidades que no están suficientemente atendidas y en consecuencia, debemos seguir trabajando" ha incidido para manifestar que "este partido no va a cejar en el empeño de lograr una sociedad libre de barreras, libre de machismos, libre de etiquetas que encasillan y no nos permiten avanzar", ha concluido.