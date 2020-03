Tudanca ve a un PSOE "leal" con Cyl y "preparado para el cambio" frente a un PP que ha sacrificado "todo" por el poder

Así lo ha señalado el dirigente socialista durante su intervención en el Comité Autonómico que la formación ha celebrado esta mañana en Valladolid. En este foro, Tudanca ha recordado, en vísperas del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, que pese a que cada año se da un "paso más", cada año, también, hay un "nuevo obstáculo que derribar".

"Hoy, quienes ponen en duda la igualdad, quienes la atacan, quienes pretenden que nuestra sociedad retroceda décadas en los derechos alcanzados, están sentados en los Parlamentos. Hoy, esos, los machistas, la extrema derecha, está incluso sentada en los gobiernos con la complicidad, con la ayuda de una derecha, antaño civilizada, que lo ha sacrificado todo para mantenerse en el poder", ha lamentado para advertir de que no hay que irse "muy lejos" para "encontrarlos", ya que que en Palencia cogobiernan "con ellos" y en El Espinar, además, las "tres derechas juntas aprueban mociones en contra de la Ley contra la violencia de género".

Tudanca ha denunciado, en este sentido, como propuestas de su formación relativas a la brecha salarial; un plan de igualdad en la administración autonómica, en el medio rural o una red de centros de día para la atención a mujeres víctimas de violencia de género han sido "rechazadas por las tres derechas" en Castilla y León.

"Por eso hay que llenar mañana las calles, por eso hay que seguir luchando en las instituciones. Y el PSOE lo hará, porque no todo el feminismo es socialista pero no se puede ser socialista sin ser feminista", ha espetado.

En este punto, el líder socialista ha recordado que las de igualdad no son las únicas mociones rechazadas, también lo han hecho, ha incidido, con iniciativas como el bono cultural para jóvenes o que se blinden los servicios públicos en el Estatuto de Autonomía.

Tudanca ha ido más allá en sus críticas al Gobierno autonómico al afear su intención de "romper" el consenso sobre el Estatuto de Autonomía con una reforma unilateral "por primera en la historia de esta Comunidad".

"En Castilla y León somos gente de palabra y de diálogo. La pasada legislatura, yo mismo firmé con Juan Vicente Herrera cinco acuerdos de Comunidad porque se trataba de sumar, de aunar esfuerzos y de dejar fuera de estos asuntos la batalla partidista en aras al interés general. Y funcionó", ha subrayado para asumir que "aquella derecha" no se parece a la de "ahora". "Del autonomismo útil del PP de aquí ya no queda nada.Han intentado una reforma del estatuto sin consenso, han iniciado la reforma de la Ley de ordenación del territorio para quitar la mayoría cualificada que obligaba pactar con el PSOE y, por supuesto, han iniciado un ataque desleal y sin tregua contra el Gobierno de España", ha afeado.

Por eso, Tudanca ha insistido en que el PSOE fue "leal" con Castilla y León y con el Gobierno de España, y sin embargo, el PP actual, está usando las instituciones de todos los castellanoleoneses, "que no ganaron en las urnas", para "mercadear" y como ariete a las órdenes de Pablo Casado contra el gobierno de Pedro Sánchez. "Y eso no lo vamos a permitir", ha subrayado.

"Si tenemos que defender una EBAU única, lo hacemos. Si tenemos que reclamar el IVA debido a Castilla y León por parte del Gobierno de España porque es lo más justo, lo hacemos. Ya nos gustaría que ellos hicieran igual pero no lo esperamos, no lo harán nunca. Ellos han renunciado a su autonomía política y han vendido la de Castilla y León para mantener el poder", ha continuado.

El PSOE se enfrente, a juicio de Tudanca, al muro de la "intransigencia" del PP, pero ha advertido de que no hay muro que levante la derecha, "por alto que sea", que no derribe "la necesidad de cambio" que hay en la Comunidad. "No necesitamos ni su confianza ni su permiso porque tenemos la confianza de la gente que decidió que ganáramos las elecciones de forma amplia. Seguimos a disposición de la gente de Castilla y León. Frente a su falta de palabra, nuestra credibilidad", ha espetado.

Una confianza del electorado, ha recordado, que vino propiciada por la necesidad de recuperar la "decencia" en las instituciones. Y no pueden limpiarlas los mismos que las mancharon. Por eso es incomprensible que los mismos que gobiernan se investiguen a sí mismo en comisiones sobre corrupción o por la mala utilización de los fondos públicos en los medios de comunicación. No tiene sentido que los jueces y los acusados sean los mismos", ha apostillado.

DESPOBLACIÓN Y SANIDAD.

Tudanca mantiene que quienes han provocado el problema de la despoblación con sus políticas pretendan ahora resolverlo, ni quienes han sido los responsables del desmantelamiento de la sanidad pretendan ser ahora sus salvadores. "Por eso la gente no les cree", de ahí que haya advertido a los socialistas de la Comunidad que el partido tiene que estar preparado para gobernar.

"Es por eso que seremos siempre leales, pero nunca cómplices. Que haremos las propuestas que hagan falta para mejorar y proteger nuestra sanidad pública pero nunca seremos cómplices del pacto de las tres derechas para cargársela", ha continuado para insistir en que ni se "rendirán" ni se "resignarán". "Tenemos que darle voz a Castilla y León. Ellos no lo harán", ha añadido.

Por eso se ha comprometido a ser exigente con todas las administraciones para reclamar infraestructuras, inversiones, industria y empleo. "Nunca más la España vaciada va a ser invisible, gracias a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha hecho del reto demográfico el epicentro de sus políticas", ha afirmado. "Se trata de equidad. Igualdad es dar a todos lo mismo. Equidad es dar más a quien más lo necesita. Y no hay nada más socialista que eso", ha añadido.

Por eso, ha concluido, el PSOE de Castilla y León es "garantía de estabilidad" en la Comunidad. "Ya conseguimos lo que nos decían que era imposible. Habrá cambio en Castilla y León y nosotros estamos preparados y dispuestos".