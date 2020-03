El PSOE en Diputación pide la puesta en servicio de un retén del Consorcio de Bomberos en Cártama

La gran mayoría de incidencias que se ha venido produciendo han sido derivadas de incendios en viviendas, en contenedores, en zonas forestales, accidentes de tráfico o provenientes de las inundaciones provocadas por los temporales de lluvias cada vez más frecuentes en el municipio.

Cártama no cuenta con parque de bomberos, por lo que se hace necesario el desplazamiento de efectivos de otras localidades, con el consiguiente incremento en el tiempo de respuesta para atender a las emergencias, según la moción socialista consultada por Europa Press.

El municipio tiene en estos momentos 26.985 habitantes, repartidos en once núcleos poblacionales, a los que hay que añadir la población no censada residente en el suelo no urbanizable y los alquileres temporales de viviendas derivados de las ofertas laborales del Parque Tecnológico de Andalucía, según indica el PSOE en su moción.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama ha actuado en este municipio como primer grupo de contención de incendios y atención de emergencias en "innumerables requerimientos" tanto vecinales como del Centro de Coordinación de Emergencias 112, evitando, gracias a su rápido tiempo de respuesta "el agravamiento de numerosas incidencias" aunque no tiene medios para determinadas actuaciones "que por su gravedad requieren la actuación del cuerpo de bomberos".

"Cártama es uno de los municipios más poblados de la comarca del Guadalhorce cuya tendencia de crecimiento viene siendo ascendente desde hace 15 años. Estos datos y su posición estratégica se unen a las inmejorables comunicaciones existentes por carretera para poder concluir que tiene entidad suficiente para poder contar con un retén de bomberos del Consorcio Provincial que pueda dar respuesta a las crecientes necesidades en materia de atención de emergencias", inciden los socialistas.

A su juicio, es "oportuno" que la Diputación apuesta por implantar en esta localidad un retén de bomberos para garantizar "la rápida e inmediata cobertura del servicio de bomberos en Cártama", y que se "agilice y refuerce la actual red de bomberos en toda la comarca del Guadalhorce, disminuyendo el tiempo de acción e intervención en las numerosas áreas colindantes al municipio".