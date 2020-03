El PSOE reivindica viviendas para las mujeres sin hogar "porque es un colectivo muy vulnerable"

Según Nevado, "se trata de mujeres que han pasado por dramáticas situaciones personales pero que ahora ven una oportunidad con los recursos que les ofrece Jesús Abandonado, organización que tiene tres pisos y que cada uno de ellos acoge a cuatro inquilinas, lo que es insuficiente porque tiene lista de espera".

Por ello, considera que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Murcia, "tiene que tomar la iniciativa a la hora de establecer las líneas de trabajo de la Concejalía, determinar qué objetivos son los que se quieren lograr y diseñar un orden de prioridades".

"Para nosotras, las mujeres en exclusión son una prioridad, no entendemos cómo no se apoya desde la Concejalía un programa de alojamiento para este colectivo", advierte la concejala, quien apunta que el Ayuntamiento se comprometió a financiar estos pisos con 252.000 euros, pero no ha cumplido.

"En estos momentos en los que reivindicamos a las mujeres con motivo del 8M, tenemos que acordarnos de las más invisibles, que necesitan políticas comprometidas para empleo, formación y alojamiento", señalan ambas concejalas.

Nevado explica que "en el municipio de Murcia las tasas de riesgo de pobreza son cuatro punto mayores en mujeres que en hombres", según los datos de la EAPN, lo que dificulta su acceso a la vivienda, ya que sufren una precariedad total, por un lado contratos parciales y por otro la temporalidad del trabajo".

Al respecto, matiza que mientras las mujeres tienen el 23,9% de los contratos temporales, en el caso de los hombres es solo un 7%. A esto, además, hay que sumar que el 81,9% de las familias monoparentales están sustentadas por mujeres.

Por tanto, "hay una realidad innegable y es que las mujeres que no tienen el apoyo familiar y social necesitan cobertura de la administración y en esa cobertura la vivienda es esencial porque a partir de que tienen un hogar pueden acogerse a formación, a apoyo e incluso a un puesto de trabajo", declara Nevado, quien además destaca que "no se trata de habilitar plazas en pensiones o albergues, sino de ofrecer hogares".

Durante estas últimas semanas y con motivo de la conmemoración del 8M las concejalas socialistas, Teresa Franco, Carmen Fructuoso, Esther Nevado y Ainhoa Sánchez, han presentado diversas iniciativas para proteger y reivindicar a las mujeres, como las paradas seguras de autobús o el homenaje a vecinas de pedanías.