José Manuel Soto: "Si un 'no' fuese siempre un 'no' muchos no hubiéramos venido al mundo"

El cantante José Manuel Soto se ha manifestado en Twitter en contra de la Ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad que explicita que "solo sí es sí" en cuestión de consentimiento sexual.

"Pues yo diría que un 'no' puede ser un 'no' o puede ser un 'ya veremos' o un 'cúrratelo un poco más chaval'. Es más, si un 'no' fuera siempre un 'no' muchos no hubiéramos venido al mundo, porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio...", escribió Soto el jueves en esta red social.

Pues yo diría q un “no” puede ser un “no” o puede ser un “ya veremos” o un “cúrratelo un poco más chaval”. Es más, si un “no” fuera siempre un “no” muchos no hubiéramos venido al mundo, porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 5, 2020

A continuación de este tuit, criticaba la concepción de esa ley sobre el sexo: "Pero claro, si quien legisla es alguien que solo entiende el sexo como “aquí te pillo aquí te mato” y que confunde la seducción con la sedición o la sedación porque no sabe lo que son ninguna de las tres cosas, pues es lo que tiene...".

Pero claro, si quien legisla es alguien q solo entiende el sexo como “aquí te pillo aquí te mato” y q confunde la seducción con la sedición o la sedación porque no sabe lo q son ninguna de las tres cosas, pues es lo q tiene... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 5, 2020

Como en otras ocasiones en las que el cantante ha manifestado sus opiniones políticas, el tuit recibió algunos apoyos, pero también la respuesta de tuiteros que contraponían lo manifestado por Soto respecto a lo que es seducción o no.

Un Trimestre entero de universidad, cambiarme de clase a propósito y mucho intercambio de apuntes me costó conquistar a mi mujer. Llevamos 30 años juntos y tenemos tres hijos.



Probablemente me dijo unas cuantas veces no. — julio moreno (@juliojoyero) March 5, 2020

Confundir ‘seducción’ con acosamiento y con la falta de consentimiento para el sexo es un poco turbio, no? — 🖤S🖤 (@sylvimaz) March 5, 2020

Acosar no es seducir. — 🏴Vanesa🏴 (@vanesa77dc) March 5, 2020